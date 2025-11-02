El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El párroco, Alberto Rodríguez, durante el responso en el cementerio

Fernando Fradejas

Medina de Rioseco recuerda a sus difuntos

La corporación municipal lleva a cabo como cada 1 de noviembre la ofrenda floral en el cementerio municipal

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

Un año más, miles de riosecanos, a pesar de la lluvia, visitaron este sábado en el primer día del mes de noviembre el cementerio municipal con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos. Como es tradicional, a media mañana, la corporación municipal se acercó hasta el camposanto para asistir al acto de depositar una corona de flores en la cruz de piedra del paseo central y al rezo de un responso que el párroco, Alberto Rodríguez, llevó a cabo en recuerdo y homenaje de todos lo difuntos que descansan en el cementerio riosecano.

La festividad de Todos los Santos es una fecha en la que muchos familiares y allegados regresan a Rioseco en una jornada en la que, junto a la visita al cementerio para depositar flores en la sepultura de los seres queridos, no puede faltar la compra en alguna de las excelentes confiterías riosecanas de los populares buñuelos de viento.

El actual cementerio municipal de Medina de Rioseco se inauguró el 22 de abril de 1849 cuando tuvo que ser trasladado el anterior por estar situado en los terrenos donde se iba a construir la dársena del Canal de Castilla. En él destacan panteones de vecinos ilustres como del abogado, político y escritor decimonónico Ventura García Escobar. El camposanto ha cumplido durante el pasado año su 175 aniversario.

