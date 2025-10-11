Todo listo para disfrutar de la Feria del vino el sábado 11 y el domingo 12 de octubre

El Norte Valladolid Sábado, 11 de octubre 2025, 09:39 Comenta Compartir

La Fiesta de la Vendimia de la D. O. Rueda, que alcanza este año su edición número 35, comenzó su andadura ayer viernes, pero lo cierto es que el grueso de las actividades se concentrarán durante la jornada de hoy sábado y mañana domingo.

A partir de las 12:00 horas de este sábado, se inaugurará la XXII Feria artesanal de la Vendimia en el anexo a la plaza Mayor y a esa misma hora, comenzará la Feria del Vino de la D.O. Rueda , que alargará su horario hasta las 16:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas. Ya el domingo, el horario de la Feria del Vino será de 12:00 a 17:00 horas. Se trata de un evento impulsado por El Norte de Castilla, con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid y la organización del Ayuntamiento de Rueda y el Consejo Regulador de la zona de calidad vitivinícola, que este año ofrece un nuevo formato.

Participar en esta Feria del Vino, que se enmarca en la celebración de la Fiesta de la Vendimia, es muy sencillo. Los asistentes a las celebraciones podrán disfrutar, durante las dos jornadas, días 11 y 12, de los vinos de la D. O. Rueda por solo diez euros. Con esa cuantía se tendrá acceso a la compra de la copa y el portacopas, además de cinco fichas para la degustación de vino. Cada ficha se podrá canjear por un vino en los estands de las bodegas que participan en el evento, una treintena , procedentes de diferentes localidades que integran esta zona de calidad diferenciada.

Los asistentes tendrán la oportunidad de adquirir el kit en la plaza Mayor de Rueda durante los días de celebración de la Fiesta de la Vendimia o, con anterioridad, a través del descuento que lanza El Norte de Castilla mediante su plataforma oferplan.

Durante los dos días de celebración, cada bodega tendrá un stand en la plaza Mayor de Rueda, donde ofrecerá sus vinos a los asistentes. Una oportunidad para disfrutar con vinos diferentes y variados, que dan una idea de la riqueza del territorio en el que se elaboran.

Pero esto no es todo, porque la Fiesta de la Vendimia incluye muchas más actividades con las que poder compaginar unos y otros momentos.

Para hoy mismo, además, está programada la discomovida Tweters a las 13:30 horas y la Feria artesanal de la Vendimia volverá a abrir sus puertas de 16:30 a 21:00 horas.

Otro momento en el que confluye numeroso público es el Toro de la Vendimia, que dará comienzo a las 18:00 horas, con la suelta de un toro del cajón y una vaca.

De 20:00 a 22:00 horas se desarrollará la IV Edición 'Admirar Luces del Barroco', una sesión de puertas abiertas en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

A las 20:00 horas está prevista la actuación musical en vivo en la Feria del Vino D.O. Rueda, con Lowe Band. Vuelven los 80 y a las 21:00 horas, demostración de montaje de barrica a cargo de Tonelería Burgos (Nava del Rey).

La música de Macrodisco Escarlata a las 23:00 horas, cerrará esta jornada.

Pero la Feria del Vino seguirá siendo protagonista a lo largo de todo el domingo, sin olvidarse del acompañamiento de los productos gastronómicos de la provincia amparados por el marchamo Alimentos de Valladolid.

Un completo domingo

Las actividades del domingo arrancarán temprano, de 9:00 a 10:00 horas tendrá lugar la inscripción y sellado de lienzos del III Concurso Nacional de Pintura Rápida Villa de Rueda y a las 10:00 horas, exposición de barricas del III Concurso de Pintura en Barrica.

De 10:00 a 17:00 horas, XVIII Concentración de coches, camiones, tractores y motos clásicos y desde las 11:00 horas y durante todo el día, tampoco faltará la animación de calle con el eje temático de la vendimia y la antigua 'Roda', a cargo de Alcalmud Animación, que incluye pasacalles, talleres infantiles, malabares, animación musical con bailarines, animaciones tabernarias y la Fiesta de Baco. Todo ello, en los alrededores de la Feria del Vino de la D.O. Rueda, que en la jornada de mañana domingo permanecerá abierta de 12:00 a 17:00 horas.

El tradicional pregón comenzará a las 12:15 horas, tras la recepción de autoridades, y también se procederá a la pisada de la uva y se distinguirá como Bodeguero de Honor a Ignacio Martín Obregón, presidente de la Bodega Cuatro Rayas.

La cita musical en vivo en la Feria del Vino D.O. Rueda llegará a las 13:30 horas con el grupo de versiones Efecto Retroactivo. Tributo Pop-rock de los 80-90. A las 15:00 horas será la paella popular y hasta las 23:00 horas, se extenderán las actividades.