Investigan la muerte a tiros de siete corzos en diez días en Viana de Cega

Fue el pasado lunes siete de abril cuando Ignacio Yagüe, presidente de la Asociación de Cazadores de Viana de Cega, se personó en las dependencias ... de la Guardia Civil en Laguna de Duero para denunciar la aparición de los cadáveres de cuatro corzos que presentaban heridas de bala y que habrían sido abatidos, según sospechan, por furtivos durante la madrugada del sábado al domingo anterior en dos cotos de caza del término municipal. Dos semanas después la cifra se ha elevado a siete, cuyos cuerpos han sido localizados en algunos casos por los propios cazadores con autorización para la actividad cinegética, aunque también por algunos vecinos de la localidad.

«En una ocasión fue un chico que había ido a coger espárragos y otro cuerpo se lo encontró una vecina que estaba paseando al perro por el pinar y que llamó a Medio Ambiente», explica Yagüe, compungido por la aparición incesante de estos animales muertos, que no descarta que la cifra se incremente en los próximos días y semanas conforme vayan siendo localizados más. «No queremos ni pensar en lo que pueda haber por el monte que aun no hayamos encontrado. Tengo 52 años, llevo 40 cazando y esto no lo he conocido», exclama el hombre, que achaca estas muertes a un caso de «furtivismo extremo» que preocupa al colectivo, tanto por el número de ejemplares abatidos, ajenos a los controles de la guardería de Medio Ambiente, como por sus características

«Están matando bebés y dejándolos allí tirados» Ignacio Yague Presidente de la Asociación de Cazadores de Viana de Cega

«Están matando corzos muy jóvenes, todos ellos machos, así que a la mayoría ni si quiera les cortan la cabeza y los dejan ahí tirados. Es solo por hacer daño», lamenta Yagüe, que contextualiza que en estas prácticas al margen de la legalidad lo más habitual es que se trate de «furtivismo de trofeo». En estos casos se decapita al animal para poder disecar la cabeza, pero dada la juventud de los ejemplares abatidos, de los siete que han aparecido muertos, cuatro han aparecido intactos.

«Eran tan jóvenes que casi no tenían ni cuernecines», detalla Yagüe, que sospecha que las matanzas «se están produciendo por la noche» empleando un «visor térmico», lo que probablemente les impida distinguir que se trata de crías, en muchos casos «de menos de un año». «Están matando bebés y dejándolos allí tirados», lamenta.

Solo tres de los siete ejemplares abatidos al margen de la caza legal en las últimas dos semanas fueron decapitados para llevarse la cabeza, dada la juventud de los ejemplares y el escaso desarrollo de la cornamenta. 1 /

Los hechos han sido denunciados, además de en la comandancia de la Guardia Civil, ante Medio Ambiente, sin que por el momento haya sospechas de quien puede estar detrás de estas muertes, ante la falta de medios suficientes para llevar a cabo unas «vigilancias adecuadas» con las que poner freno a una matanza «horrible» e «injustificada». Aunque agradece que estén «haciendo todo lo que se puede».

«El Seprona no dispone de patrullas suficientes porque la zona es bastante grande y los agentes de Medio Ambiente no hacen noches. Así que no sabemos como atajarlo», se queja. Desde la asociación, compuesta por una veintena de cazadores, han sopesado poner cámaras en los caminos y hacer «guardias nocturnas», si bien las autoridades se lo han desaconsejado ante el peligro que puede suponer. A preguntas de este periódico, la Guardia Civil ha confirmado que se están investigando los hechos, sin facilitar más detalles por el momento.

La situación pone en peligro la presencia de la especie en los cotos de Viana. La Asociación de Cazadores de Viana de Cega estima, a falta de conocerse el censo que maneja la guardería de Medio Ambiente, -la autoridad encargada de hacer la selección de los animales que se pueden matar- que en los cotos de la localidad haya «unos 15 machos y 30 hembras», conforme a la caza autorizada para este año, «tres precintos de machos y dos de hembras». Lo que contrasta con el número de ejemplares abatidos en las últimas dos semanas, que supera ampliamente la caza permitida durante todo el año.