Una ambulancia circula por Valladolid en una imagen de archivo. C. E.

Herida una mujer de 55 años en un accidente de tráfico a la altura de Simancas

En el suceso, ocurrido en la A-62, se vieron implicados un turismo y un camión

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:03

Una mujer de 55 años ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 137 de la A-62, a la altura de la localidad vallisoletana de Simancas. El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar pasadas las 7 horas y en el mismo se vieron implicados un camión y un turismo.

El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil y Sacyl, que movilizó una ambulancia soporte vital básico, en la que la herida, tras ser atendida, fue evacuada a un hospital.

