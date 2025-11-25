El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las participantes en la concentración coloca una flor dentro de un lazo símbolo de esta jornada. A. O.

Flores y lectura de un manifiesto para celebrar el 25N en Peñafiel

Espacio Feminista ha reunido a un grupo de personas frente a la iglesia de las Claras en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:19

La localidad de Peñafiel también ha querido celebrar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un acto en el que se ha recordado a las 38 mujeres asesinadas a lo largo de este año víctimas de la violencia machista.

Espacio Feminista comarca de Peñafiel ha congregado durante la tarde del martes a un grupo de personas frente a la iglesia de las Claras, donde se ha dado lectura a un manifiesto y se ha realizado un gesto cargado de simbolismo, que ha consistido en colocar una seride de flores dentro de un lazo de color morado que simboliza esta lucha.

Lectura del manifiesto.

La convocatoria se ha realizado bajo el lema 'Flores por ellas', y se ha animado a acudir con el objeto de «romper el silencio». A la cita han asistido personas de diversas edades, sobre todo mujeres.

