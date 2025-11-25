Flores y lectura de un manifiesto para celebrar el 25N en Peñafiel Espacio Feminista ha reunido a un grupo de personas frente a la iglesia de las Claras en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Una de las participantes en la concentración coloca una flor dentro de un lazo símbolo de esta jornada.

La localidad de Peñafiel también ha querido celebrar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un acto en el que se ha recordado a las 38 mujeres asesinadas a lo largo de este año víctimas de la violencia machista.

Espacio Feminista comarca de Peñafiel ha congregado durante la tarde del martes a un grupo de personas frente a la iglesia de las Claras, donde se ha dado lectura a un manifiesto y se ha realizado un gesto cargado de simbolismo, que ha consistido en colocar una seride de flores dentro de un lazo de color morado que simboliza esta lucha.

Ampliar Lectura del manifiesto.

La convocatoria se ha realizado bajo el lema 'Flores por ellas', y se ha animado a acudir con el objeto de «romper el silencio». A la cita han asistido personas de diversas edades, sobre todo mujeres.

