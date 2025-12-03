Una flashmob en Laguna de Duero por la inclusión

La Plaza Mayor de Laguna de Duero amaneció este miércoles con un ambiente distinto, más azul que de costumbre. Muchas decenas de pañuelos de este ... color, agitados por niños, jóvenes y sus educadores, anunciaban que no era un día cualquiera. Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, el Ayuntamiento del municipio y el Centro San Juan de Dios de Valladolid organizaron una flashmob inclusiva.

La actividad, en la que participaron alrededor de 200 niños y jóvenes del CEE San Juan de Dios, el CEIP Los Valles y el IES María Moliner, buscaba llevar a la calle un mensaje en pro de la diversidad. «Ya llevamos unos años haciendo acciones de sensibilización para este día y la idea hoy era salir a la comunidad. Qué mejor manera que hacerlo aquí, en el Ayuntamiento de Laguna de Duero», explicaba Cristina Sánchez, directora del Servicio de Atención de Día de San Juan de Dios.

Ampliar Decenas de pañuelos azules se ondearon durante la flashmob Carlos Espeso

En estos últimos días, profesionales del centro habían visitado ambos centros educativos laguneros para preparar el acto. «Vamos a poner música y todos vamos a bailar los mismos pasos, o por lo menos intentarlo», añadía Sánchez. Antes del baile se leyó el manifiesto del Día de la Discapacidad, por parte de la coordinadora del centro, Cristina Jiménez, junto con un alumno del colegio Los Valles y el alcalde y de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, quien subrayó la importancia de este encuentro. «Hemos querido dar un impulso más a este importante día de la Discapacidad, porque estas personas se lo merecen. Desde las instituciones debemos poner en valor todo lo que cada uno aporta a la sociedad», señaló ante los asistentes. También destacó que algo está cambiando. «Hay un lema que hoy está flotando en el ambiente y es que todos hacemos la diferencia. Y lo más importante es que por parte de todos los colectivos, por fin se empieza a poner el foco donde antes no se ponía. Lo que tenemos que hacer es aprender unos de otros. Hay veces que nos vemos en un estatus equivocado y son las personas con discapacidad, con esa energía y esa manera de entender la vida, quienes nos dan lecciones de vida. Todos somos uno», añadió.

Por su parte, Fernando Vara, concejal de Servicios Sociales y Acción Social del Ayuntamiento de Laguna de Duero, resaltó el «total compromiso del consistorio en la colaboración con causas como éstas, tratando de construir un municipio más inclusivo» además, añadió la importancia de la celebración de días como éstos, «que dan visibilidad a las personas con capacidades diferentes para concienciar a la sociedad sobre estas diversidades».

Un salón de plenos convertido en escuela de democracia e inclusión

Ampliar El alcalde y de Laguna de Duero, Avelino Álvarez invitó a los niños, jóvenes y sus educadores al salón de plenos del consistorio, Carlos Espeso

La jornada no terminó en la plaza tras el baile de una de las canciones más conocidas del artista Dani Fernández. El alcalde invitó a todos los participantes a conocer el salón de plenos del Ayuntamiento, «donde se toman todas las decisiones importantes del municipio». Allí, los jóvenes realizaron un pequeño simulacro de una sesión plenaria. Por un día, algunos de ellos se convirtieron en concejales, y José María Mendoza, alumno de San Juan de Dios, asumió el papel de alcalde. Una de las propuestas que sometieron a votación fue si «todo el mundo tiene derecho a trabajar, independientemente de si tiene una discapacidad». Una moción que salió adelante, como no podía ser de otra manera, por mayoría absoluta y con todas las manos levantadas.