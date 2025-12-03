El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Más de 200 niños y jóvenes del centro educativo San Juan de Dios, el CEIP Los Valles y el IES María Moliner participaron en una flashmob inclusiva Carlos Espeso

Valladolid

Una flashmob en Laguna de Duero por la inclusión

Una jornada festiva y reivindicativa une a los colegios del municipio y al San Juan de Dios por la defensa de la diversidad en el Día Internacional de la Discapacidad

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:42

La Plaza Mayor de Laguna de Duero amaneció este miércoles con un ambiente distinto, más azul que de costumbre. Muchas decenas de pañuelos de este ... color, agitados por niños, jóvenes y sus educadores, anunciaban que no era un día cualquiera. Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, el Ayuntamiento del municipio y el Centro San Juan de Dios de Valladolid organizaron una flashmob inclusiva.

