'Finde Top', de Ainara Fernández, premio al mejor corto en Rueda con Rueda Esta décima edición ha estado marcada por la consolidación de los WineSips, el nuevo formato dirigido a los creadores más jóvenes

El X Festival de Cortometrajes 'Rueda con Rueda', cuyo colaborador principal es la Diputación de Valladolid, celebró ayer su gala el 26 de noviembre en el Teatro Zorrilla de Valladolid, reuniendo a personalidades del mundo del cine, la cultura, la política y, cómo no, del vino. Los intérpretes Tamar Novas y Eva Marciel, el director y guionista Juan Cavestany y la cineasta María Ripoll fueron los encargados de elegir los mejores trabajos del certamen.

Aparte de los Cortometrajes (cortos de ficción, documental o animación, de mínimo un minuto y máximo diez minutos de duración), los WineSips (piezas audiovisuales de formato vertical de mínimo 15 segundos y máximo 60 segundos) cuentan con un jurado propio formado por el responsable de contenidos de RTVCyL, Jorge Villa; la directora de fotografía y realizadora, Karu Borge; y a la ganadora del premio a Mejor Cortometraje en el VIII Festival 'Rueda con Rueda' por La Culpable, María Guerra

Esta décima edición ha estado marcada por la consolidación de los WineSips, el nuevo formato dirigido a los creadores más jóvenes que se lanzó en 2024; así como por la alta participación de nuevos talentos del sector que han vuelto a encontrar en los viñedos, pueblos y bodegas de la D.O. Rueda un escenario cinematográfico único.

Se alzó con el premio al mejor Cortometraje 'Finde Top', de Ainara Fernández. El premio al mejor corto rodado en Rueda fue para 'Las damas', dirigido por Fernando Morillo. El mejor Winesip fue para 'Sacacorcho', de Wada Muñoz.