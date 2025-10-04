La Fiesta de la Vendimia de Rueda contará con 30 bodegas en la Feria del Vino El sábado 11 y el domingo 12, la plaza Mayor de la localidad acogerá estands en los que se podrá disfrutar de variados vinos

Pisado de la uva en la Fiesta de la Vendimia de Rueda en 2024.

El Norte Valladolid Sábado, 4 de octubre 2025, 22:43

La Denominación de Origen Rueda festejará la cosecha 2025 en la 35 edición de la Fiesta de la Vendimia que se desarrollará los días 10, 11 y 12 de octubre. Dentro de este marco, los días 11 y 12, tendrá lugar la Feria del Vino, un evento impulsado por El Norte de Castilla, con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid y la organización del Ayuntamiento de Rueda y el Consejo Regulador de la zona de calidad vitivinícola, que este año ofrece un nuevo formato.

Serán dos días intensos de celebraciones en la plaza Mayor de Rueda, teniendo como protagonista indiscutible el vino de la Denominación, acompañado de los productos gastronómicos de la provincia de Valladolid y actuaciones musicales en directo, tanto el sábado como el domingo.

La Fiesta de la Vendimia tiene como principal objetivo promocionar y fomentar el consumo responsable de vino de calidad de la Denominación de Origen Rueda, maridado con alimentos de la zona. Las calles del municipio se llenarán de color, música y tradición para rendir homenaje a la cosecha de la uva y al vino que la convierte en símbolo de identidad.

Los asistentes a las celebraciones podrán disfrutar, durante las dos jornadas en las que tendrá lugar la Feria del Vino, de los vinos de la DO Rueda por solo diez euros. Con esa cuantía se tendrá acceso a la compra de la copa y el portacopas, además de cinco fichas para la degustación de vino. Cada ficha se podrá canjear por un vino en los stands de las bodegas que participan en el evento, una treintena , procedentes de diferentes localidades que integran esta zona de calidad.

Los asistentes tendrán la oportunidad de adquirir el kit en la plaza Mayor de Rueda durante los días de celebración de la Fiesta de la Vendimia o, con anterioridad, a través del descuento que lanza El Norte de Castilla mediante su plataforma oferplan.

Durante los dos días de celebración, cada bodega tendrá un stand en la plaza Mayor de Rueda, donde ofrecerá sus vinos a los asistentes. Una oportunidad para disfrutar con vinos diferentes y variados, que dan una idea de la riqueza del territorio en el que se elaboran.

Además, la zona se acompañará con varios expositores de la marca Alimentos de Valladolid, que pondrán delicias gastronómicas a disposición de los asistentes. La calidad de una provincia avalada por este marchamo que es sinónimo de buen hacer.

El acceso al espacio habilitado será libre para todo el público, pero solo se venderán fichas de consumo de vino a mayores de 18 años. En la celebración de la cosecha tampoco faltarán los actos tradicionales como el pisado de la uva y degustación del mosto. La música será también una gran protagonista del fin de semana festivo, con actuaciones en directo.

Todo ello sin olvidar que la jornada del domingo estará protagonizada por el pregón, la pisada de la uva y la degustación del primer mosto, que darán paso a la continuación de la Feria del Vino en la plaza Mayor y a la tradicional paella popular, todo un clásico de la cita.

Los amantes del motor tienen igualmente, su propio espacio pues se ha programado la XVIII Concentración de coches y motos clásicos, mientras que los aficionados a la pintura y el arte podrán ser testigos del III Concurso Nacional de Pintura Rápida 'Villa de Rueda' y de la exposición de barricas del III Concurso de Pintura en Barrica.

Fichas, copa y portacopas para la Fiesta del Vino de Rueda.

Feria del Vino. 11 y 12 de octubre

La jornada

Cuándo. Sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Dónde. Plaza Mayor de Rueda.

Horario. Sábado 11: de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 23:00 h. Domingo 12: de 12:00 a 17:00 h.

Organización

Impulsa. ElNorte de Castilla.

Colabora. Diputación Provincial de Valladolid.

Organiza. Ayuntamiento de Rueda y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda.

Operativa

Qué incluye el kit de la Feria del Vino de Rueda (10€). Se entregará una copa de vino, un portacopas y cinco fichas de degustación de vino. En cada caseta, cada ficha podrá canjearse por un vino. Promoción válida hasta agotar existencias de copas. La venta de alcohol a menores de 18 años está prohibida.

Cómo adquirirlo. En la Plaza Mayor de Rueda el sábado 11 y domingo 12 de octubre. De forma anticipada, a través del descuento que se se puede encontrar en oferplan.elnortedecastilla.es o bien escaneando el código QR que acompaña esta página.

Bodegas. Participarán una treintena y tampoco faltarán los expositores de Alimentos de Valladolid.