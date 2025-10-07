La Fiesta de la Vendimia y el Mercado Medieval llenarán de tradición Quintanilla de Onésimo La localidad celebra este fin de semana de manera conjunta ambos eventos con un amplio programa de actividades

Presentación del Mercado Medieval y la Fiesta de la Vendimia de Quintanilla de Onésimo, este martes en la Diputación de Valladolid.

El Norte Valladolid Martes, 7 de octubre 2025, 13:38

Quintanilla de Onésimo se prepara para un fin de semana de tradición y fiesta con la celebración conjunta del Mercado Medieval y la Fiesta de la Vendimia los próximos 11 y 12 de octubre. Así, la localidad vallisoletana se vestirá de época y regresará al medievo con un amplio programa de actividades para todas las edades.

Los asistentes podrán explorar diversos talleres demostrativos y participativos, incluyendo alfarería, cantería, bolillos, crochet o flores preservadas, entre otros, que mostrarán la destreza de antiguos oficios. El ambiente festivo se completará con animación de calle constante, espectáculos de cetrería y una granja con animales, donde los más pequeños tendrán la posibilidad de experimentar la monta de algunos de ellos.

Una de las citas más destacadas tendrá lugar el sábado por la noche con la celebración de la cena medieval, en la que está previsto que participen más de 150 comensales en un convite que trasladará a los asistentes a un auténtico banquete de época.

Pero no solo eso. Ya el domingo, a las 13:30 horas, tendrá lugar la tradicional pisada de la uva. Tras el pregón, cuatro niños de Quintanilla de Onésimo se encargarán de realizar la ancestral pisada de la uva.

Este simbólico evento culminará con la degustación del mosto recién extraído, acompañado por pastas artesanas locales.