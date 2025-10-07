Fetico desembarca en Curia a petición de los trabajadores y se convierte en el sindicato más votado

«¿Qué ha pasado en Curia? Lo que nos está pasando en muchos sitios. Que nos llamaron los trabajadores diciéndonos 'oye, nosotros queremos darle un ... giro a esto, no nos gusta, no estamos contentos con este modelo de confrontación, no trabajamos a gusto'» . Así explica el secretario general de la Confederación Sindical Independiente Fetico, Antonio Pérez Rodríguez, cómo se ha gestado el desembarco de esta central en la compañía farmacéutica localizada en el Parque Tecnológico de Boecillo, en la que armaron «una candidatura para representar de forma independiente a los que querían un cambio, y el cambio se ha notado».

Fetico se presentaba por primera vez a las elecciones y se ha convertido en la fuerza mayoritaria. Ha logrado seis de los trece miembros del Comité de Empresa de Curia Spain –UGT y CC OO han conseguido tres cada uno y CGT ha obtenido otro–, la filial española de la multinacional estadounidense Curia Global, que en su día fue Crystal Pharma, posteriormente Gadea y luego Amri. La firma es conocida por elaborar la dexametasona, una medicina de eficacia probada a nivel mundial porque reduce la mortalidad en los casos más graves de covid.

Fetico ha destacado, precisamente, que su victoria «coincide con una etapa de notable crecimiento para la compañía, que ha incrementado su facturación un 24% en los últimos cinco años» y tiene 366 empleados en sus instalaciones del alfoz de Valladolid. «Lo primero que vamos a hacer es tender puentes con la plantilla para escucharles, recepcionar sus inquietudes y poderlas trasladar también a la empresa, porque esto es un puente en doble dirección», detalla Antonio Pérez, que afirma que se van a identificar «los puntos de mejora» para evaluar «qué se puede conseguir a corto plazo, qué a medio y qué dejamos para el largo plazo».

«Apolítico» y basado en «el diálogo»

El dirigente sindical, que se ha implicado personalmente en sacar adelante la lista, asegura que si van a empezar por ahí es porque «están rotas totalmente las comunicaciones». Según dice, la principal queja de sus representados era que «las personas que manejan el Comité resulta que 'nos convocan la huelga, nos convocan las concentraciones, nos sacan en la prensa y aquí nadie nos enteramos de nada, no nos cuentan qué hacen en las reuniones y solo sabemos que de vez en cuando viene un inspector de Trabajo porque alguien ha puesto una denuncia'», relata.

Al hilo de esto, el máximo responsable de Fetico afirma que «no es una historia solo de Curia, es una historia bastante habitual», que según dice lleva a los afectados «buscar nuestro modelo, que es un modelo de concertación, de diálogo, un sindicato amplio, con influencia y con conocimiento», que se define como «apolítico». De ahí que prometa «un Comité transparente» capaz de «representar a todos», y para ello van a «intentar mejorar turnos en producción y que el reparto de tareas sea más equitativo, porque afecta a ciento y pico personas, pero es que hay 220 en lo que no es producción», a los que asimismo se escuchará «área por área y zona por zona» para poder dar respuesta a sus preocupaciones.

Fuentes del sindicato, por otra parte, añaden que «se solía asociar a Fetico a comercio y grandes almacenes, pero Fetico es multisectorial, está entrando en muchos más sectores», en concreto 26 distintos, el último de ellos el de la banca al hacerse con doce de los trece delegados que se elegían en Revolut Bank. En la actualidad la organización representa a más de 84.000 asalariados a través de más de 8.000 delegados en 650 empresas españolas. «Una familia», según remarca Antonio Pérez, en la que «brindamos toda la ayuda pero no obligamos a afiliarse». Su irrupción en Castilla y León data de 2017, pero ha sido en 2023, 2024 y este año cuando se ha expandido de manera más importante en la comunidad autónoma, donde está presente en Mango, Burger King, McDonald's, Madison, Primaflor, Koyasan Foods, Aramark Valladolid, Tienda Animal o Perfumerías Arenas, por citar solo algunos ejemplos.