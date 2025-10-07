El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antonio Pérez Rodríguez, el secretario general del sindicato Fetico. El Norte

Valladolid

Fetico desembarca en Curia a petición de los trabajadores y se convierte en el sindicato más votado

La central promete «un Comité transparente» capaz de «representar a todos», en lugar de un modelo

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 07:01

Comenta

«¿Qué ha pasado en Curia? Lo que nos está pasando en muchos sitios. Que nos llamaron los trabajadores diciéndonos 'oye, nosotros queremos darle un ... giro a esto, no nos gusta, no estamos contentos con este modelo de confrontación, no trabajamos a gusto'» . Así explica el secretario general de la Confederación Sindical Independiente Fetico, Antonio Pérez Rodríguez, cómo se ha gestado el desembarco de esta central en la compañía farmacéutica localizada en el Parque Tecnológico de Boecillo, en la que armaron «una candidatura para representar de forma independiente a los que querían un cambio, y el cambio se ha notado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

