El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un ex agente forestal de 60 años

ValladolidEl fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un ex agente forestal de 60 años
Luis Fernando Lozano, vecino de la localidad, cortaba leña en un pinar cuando ocurrió el accidente
Ángela Zangróniz y Andrea Sánchez
Valladolid
Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:15
Un fatal accidente ha conmocionado esta tarde a las localidades de Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, y Villaverde de Íscar, en Segovia. Un hombre de 60 años perdió la vida ... cuando cortaba leña en un pinar del municipio vallisoletano cuando un árbol le cayó encima.
El fallecido es Luis Fernando Lozano Morejón, que trabajo durante años como guarda forestal y posteriormente como conductor para la Junta. Era natural de la localidad de Villaverde, pero vivía en Pedrajas junto a su mujer e hijo, según confirmó el alcalde de la localidad segoviana, Miguel Ángel Morejón.
Una llamada a las 17:38 horas alertó del siniestro al 112 y solicitó asistencia para un hombre que había quedado inconsciente tras caerle un árbol encima mientras cortaba leña en un pinar. Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Guardia Civil, Emergencias Sanitarias - Sacyl y los Bomberos de la Diputación provincial ya que le había caído un árbol de grandes dimensiones encima y las personas que se encontraban en el lugar no lograban retirarlo.
Además, se movilizó un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y al personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Íscar para intentar salvar la vida del hombre. En el lugar, el personal sanitario desplazado de Sacyl solo pudo confirmar el fallecimiento del vecino de 60 años de Pedrajas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.