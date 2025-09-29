El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un ex agente forestal de 60 años

Un fatal accidente ha conmocionado esta tarde a las localidades de Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, y Villaverde de Íscar, en Segovia. Un hombre de 60 años perdió la vida ... cuando cortaba leña en un pinar del municipio vallisoletano cuando un árbol le cayó encima.

El fallecido es Luis Fernando Lozano Morejón, que trabajo durante años como guarda forestal y posteriormente como conductor para la Junta. Era natural de la localidad de Villaverde, pero vivía en Pedrajas junto a su mujer e hijo, según confirmó el alcalde de la localidad segoviana, Miguel Ángel Morejón.

Una llamada a las 17:38 horas alertó del siniestro al 112 y solicitó asistencia para un hombre que había quedado inconsciente tras caerle un árbol encima mientras cortaba leña en un pinar. Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Guardia Civil, Emergencias Sanitarias - Sacyl y los Bomberos de la Diputación provincial ya que le había caído un árbol de grandes dimensiones encima y las personas que se encontraban en el lugar no lograban retirarlo.

Además, se movilizó un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y al personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Íscar para intentar salvar la vida del hombre. En el lugar, el personal sanitario desplazado de Sacyl solo pudo confirmar el fallecimiento del vecino de 60 años de Pedrajas.