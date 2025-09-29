El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un pinar en Pedrajas de San Esteban, en una imagen de archivo. Fran Jiménez

Valladolid

El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un ex agente forestal de 60 años

Luis Fernando Lozano, vecino de la localidad, cortaba leña en un pinar cuando ocurrió el accidente

Ángela Zangróniz y Andrea Sánchez

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:15

Un fatal accidente ha conmocionado esta tarde a las localidades de Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, y Villaverde de Íscar, en Segovia. Un hombre de 60 años perdió la vida ... cuando cortaba leña en un pinar del municipio vallisoletano cuando un árbol le cayó encima.

