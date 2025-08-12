Expertos internacionales abordarán el potencial de la provincia ante el eclipse de 2026 El Foro de Turismo se celebrará el 29 de octubre en el castillo de Fuensaldaña bajo el título 'Una mirada al cielo'

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, presentó hoy la novena edición del Foro de Turismo de la Diputación, que se celebrará el próximo 29 de octubre, en el Castillo de Fuensaldaña y estará dedicado en su totalidad al astroturismo. Con el lema 'Una mirada al cielo', congregará a especialistas de referencia en astronomía y turismo, con el objetivo de posicionar la provincia como destino privilegiado para la observación del eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026.

«Ese fenómeno astronómico tendrá repercusión a nivel nacional e internacional y la Diputación quiere aprovechar la ocasión para potenciar la llegada de turistas que viajarán a la provincia y visitarán nuestro medio rural», señaló Íscar en declaraciones recogidas por Ical. Así, explicó que el del próximo año será el primer eclipse total solar visible en España desde hace más de un siglo, y subrayó que «la provincia de Valladolid se encuentra dentro de la banda de totalidad, lo que la convierte en un enclave privilegiado para su observación». En ese sentido, señaló que la observación desde Tierra de Campos permitirá contemplar la fase de totalidad, que se prolongará durante un minuto y 46 segundos, mientras que en el sur de la provincia se podrá disfrutar durante unos 40 segundos.

Íscar explicó que, en el Foro de Turismo, se abordarán aspectos clave sobre el fenómeno astronómico, casos de buenas prácticas y estrategias para potenciar el astroturismo como motor de desarrollo rural y turístico. La cita contará con la presencia de Antonia Varela, presidenta de la Fundación Starlight, y Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y secretario de la Comisión Nacional del Eclipse, así como de Carlos González Aznar, experto en creación de experiencias astroturísticas y autor del 'Estudio sobre turismo astronómico' en la provincia de Valladolid, encargado por la Diputación.

Este último, adelantó algunas de las conclusiones del informe, que se presentará en sociedad en la próxima edición de Naturcyl, la Feria de Ecoturimso de Castilla y León, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el municipio del Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia. En ese sentido, recalcó el «enorme potencial» astroturístico que atesora la provincia, además de aplaudir la elección de Tiedra para ubicar el Centro Astronómico, y la vinculación de castillos como los de Curiel, Fuensaldaña o Íscar para proporcionar a los visitantes «experienica singulares en la provincia». El informe ha medido también la oscuridad del cielo en la provincia, que calificó como «excepcional para desarrollar estas actividades» y afirmó que el astroturismo «está en auge y es muy interesante, porque consigue pernoctas».

Una oferta variada

Además del foro, la Diputación de Valladolid, en colaboración con una decena de ayuntamientos, ha diseñado un amplio calendario de actividades que se desarrollará a lo largo de los próximos meses y hasta el mismo día del eclipse. La propuesta incluye experiencias tan diversas como jornadas de iniciación a la astronomía en Villabáñez, con charlas y observaciones guiadas en el páramo; un programa anual en Trigueros del Valle que, desde este verano y hasta agosto de 2026, combinará conferencias, actividades familiares y citas especiales vinculadas al eclipse; y originales «catas de estrellas» en Curiel de Duero y Piñel de Abajo, donde el enoturismo se fusionará con la observación astronómica en entornos singulares.

Otros municipios como Canillas de Esgueva, Velascálvaro, Valbuena de Duero, Encinas de Esgueva, Lomoviejo y Villanubla acogerán propuestas que van desde la instalación de planetarios portátiles y talleres prácticos, hasta rutas nocturnas y veladas astronómicas coincidiendo con fenómenos como las Perseidas. Asimismo, el Centro de Interpretación de Matallana será uno de los espacios protagonistas el 12 de agosto de 2026, acogiendo actividades especiales como talleres, rutas y conciertos para vivir de forma única el momento del eclipse.

Esta programación se suma a otras acciones impulsadas recientemente por la Diputación de Valladolid dentro de su apuesta por el astroturismo. El pasado 29 de marzo, con motivo del eclipse parcial de sol, se celebró en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana, en Villalba de los Alcores, una jornada especial que agotó sus 100 plazas en apenas dos días y ofreció a los asistentes una experiencia de observación segura guiada por expertos, así como charlas sobre el eclipse total de 2026 y el potencial turístico de los cielos de la provincia.

También se ha desarrollado un plan formativo dirigido a 30 profesionales del sector turístico, con sesiones presenciales en el Castillo de Fuensaldaña y formación online, centrado en dotar de herramientas para aprovechar el creciente interés por la astronomía y en especial por el eclipse. Estas acciones se enmarcan en el Estudio diagnóstico del Astroturismo en la provincia de Valladolid, con el objetivo de dinamizar la economía local a través de la divulgación científica y el turismo de experiencias.