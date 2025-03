Eusebia Velasco cumple 100 años a ritmo de sevillanas

Sin nada que envidiar a una caseta de la Feria de Abril de Sevilla, con farolillos, vestidos de flamenca, mantones y un sinfín de lunares ... rojos y blancos. Así ha celebrado la vallisoletana Eusebia Velasco su siglo de vida. Rodeada de más de 50 parientes porque «en 100 años la familia crece mucho», la centenaria confesaba estar «feliz y emocionada de juntar a todas las personas que quiero». Aunque no tiene ningún vínculo con Sevilla su fiesta de cumpleaños ha estado ambientada en el flamenco, «porque es algo que me encanta».

Eusebia Velasco Martín nació en 1925 en La Zarza, un municipio de la provincia de Valladolid. «De niña trajinaba con las matanzas y la huerta hasta que con 11 años fui a la Sierra de Madrid y llegó la guerra. Pasamos muchas penurias por aquel entonces», relata la centenaria. «Me casé con mi novio de toda la vida en Medina del Campo», recuerda. Del amor del matrimonio nacieron seis hijos medinenses.

La vida de Eusebia Velasco se trasladó a Valladolid donde su mayor preocupación y dedicación fue sacar adelante «a una familia de seis hijos sin ningún tipo de ayuda». Mientras la familia continuaba creciendo y entre bautizos, comuniones y bodas, «nos encontramos en este carnaval de fiestas familiares y la abuela cumple 100 años», explican sus nietos, quienes se han encargado de la decoración del evento. «Tenemos farolitos, flores de flamenca e incluso un vestido. No siempre se da la oportunidad de celebrar el 100 cumpleaños de una abuela», dicen.

La centenaria, muy sonriente, durante la fiesta flamenca en su honor.

Viuda desde hace 19 años, la centenaria confiesa que entre sus pasiones está «leer El Norte de Castilla todos los días». «Mi marido fue suscriptor del periódico toda la vida y yo sigo con la tradición porque me recuerda a él y me gusta estar informada», asegura, y puntualiza que «cada vez oigo menos y veo peor aunque con la lupa me apaño para leerlo».

«Ahorradora y ecologista»

Trabajadora incansable, Eusebia Velasco ha criado a sus seis hijos sin ayuda siendo «ahorradora y ecologista». «En mi casa nunca se ha tirado nada. Hemos aprovechado todo: el agua, la comida, la ropa y, lo más importante, el tiempo», señala minutos antes de comenzar a comer en su celebración del siglo de vida. Su familia describe a su madre, abuela o bisabuela como «maestra, psicóloga y economista» y recuerdan: «Siempre tiene un consejo para todos. Ha sido y continúa siendo una persona muy inteligente de la que presumir con orgullo».

Su amor incondicional por sus hijos y su manera de disfrutar la vida con sencillez han impulsado su vida hasta llegar a los 100 años con un aspecto envidiable para quienes buscan el secreto de llegar al siglo de vida igual que ella: «feliz, risueña y con buena cabeza».