Dos novillos en una calle de Nava del Rey. Jaci Navas

Encierros y capeas marcan el ambiente festivo en Portillo y Nava del Rey

La capea tras el encierro en Laguna de Duero dejó dos heridos en la noche del sábado

Miguel Rochas

Portillo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:06

A las diez de la mañana se celebró el segundo encierro de las fiestas de Portillo, saliendo de los corrales del Comeso cuatro toros - tres ... de la ganadería de Zahorí y uno de Caminero- y seis bueyes. Dos astados de Zahorí se dirigieron a la finca de donde procedían, en Sotoverde, llegando hasta San Cayetano donde fueron neutralizados, llegando los otros dos hasta la explanada, pero solo uno de ellos subió la cuesta de la empedrada. Otro permaneció en la explanada hasta que fue recogido por los servicios municipales.

Encierros y capeas marcan el ambiente festivo en Portillo y Nava del Rey