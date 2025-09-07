Encierros y capeas marcan el ambiente festivo en Portillo y Nava del Rey

A las diez de la mañana se celebró el segundo encierro de las fiestas de Portillo, saliendo de los corrales del Comeso cuatro toros - tres ... de la ganadería de Zahorí y uno de Caminero- y seis bueyes. Dos astados de Zahorí se dirigieron a la finca de donde procedían, en Sotoverde, llegando hasta San Cayetano donde fueron neutralizados, llegando los otros dos hasta la explanada, pero solo uno de ellos subió la cuesta de la empedrada. Otro permaneció en la explanada hasta que fue recogido por los servicios municipales.

Ampliar Aficionados tras las talanqueras ante un astado. Jaci Navas

En Nava del Rey a las 11 de la mañana se procedía a la suelta del segundo encierro, dos toros y dos bueyes que salieron desde los toriles de la calle. Llegaron en poco tiempo a la plaza de toros para volver luego hasta el final del recorrido y volver otra vez a la plaza, lo que deparó bonitas carreras. Después, en el recorrido urbano se soltó una vaquilla de promoción en un festejo que estuvo muy entretenido y donde los jóvenes pudieron disfrutar. Acabó la jornada matinal con una capea en la que se soltaron dos buenos novillos que hicieron las delicias de los cortadores y donde un novillero pudo lucirse con buenas tandas de naturales.

En Laguna de Duero, tras el encierro celebrado en la noche del sábado tuvo lugar una capea en la que dos personas resultaron heridas. Un joven del barrio de las Delicias de Valladolid se produjo una luxación de hombro al saltar al callejón teniendo que ser derivado al Hospital Clínico Universitario, y otro joven de Laguna de Duero tuvo que ser cosido de una herida de diez centímetros en la tibia.