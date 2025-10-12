Emoción, tradición y orgullo vitivinícola para impulsar el desarrollo rural en la DO Rueda

La Fiesta de la Vendimia de la D. O. Rueda vivió una intensa jornada de domingo con el desarrollo de los actos más institucionales. Una ... cita que año tras año reúne en Rueda a vecinos, visitantes y amantes del vino para rendir homenaje a la cultura, la tradición y al alma vitivinícola de esta tierra.

Desde primera hora del mediodía, la plaza Mayor de Rueda se convirtió en un escenario de aromas, música y celebración. Las autoridades llegaron puntuales para dar inicio al acto institucional, que incluyó el pregón oficial, la tradicional pisada de la uva y el emotivo reconocimiento como Bodeguero de Honor a Ignacio Martín Obregón, presidente de la Bodega Cuatro Rayas. Bajo un sol amable y un ambiente festivo, los asistentes pudieron disfrutar del vino de las más de treinta carpas de bodegas que llenaban la plaza de vida y sabor amparadas por una Denominación que salpica las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila.

El alcalde de Rueda, José Ignacio Martín Pérez, fue el encargado de abrir el acto destacando el profundo arraigo de esta celebración: «Esta feria es, sin duda, una de las citas más importantes de nuestro calendario, un verdadero homenaje a nuestra historia, a nuestro presente y a nuestro futuro», señaló.

El regidor subrayó además, la unión entre tradición y desarrollo económico: «La Fiesta de la Vendimia es un claro ejemplo de cómo la tradición y la economía se unen para impulsar nuestro desarrollo rural».

Pisada de la uva. Concierto de Efecto Retroactivo. Las jotas se sucedieron a lo largo de toda la mañana. 1 /

Tras él, el periodista y divulgador Javier Pérez Andrés, pregonero de esta edición, hizo su entrada al son de la dulzaina y la caja. «No podía haber acontecimiento importante en ningún pueblo sin una entradilla», explicó, evocando al folclorista Agapito Marazuela. Durante su intervención, habló del Verdejo como símbolo de identidad cultural, invitando a los presentes a sentirse orgullosos de sus raíces: «Defended la cultura del Verdejo; no os sonrojéis cuando suene una dulzaina o alguien vista el traje tradicional, porque mientras siga sonando la dulzaina en esta tierra, algo seguirá vibrando».

90 años de Cuatro Rayas

El momento más emotivo llegó con el reconocimiento a Ignacio Martín Obregón como Bodeguero de Honor 2025. El presidente de Cuatro Rayas, en el año en que la cooperativa celebra su 90 aniversario, dedicó el galardón a todos los viticultores que han hecho posible el prestigio del vino blanco de Rueda: «Este premio es tan nuestro como de los hombres y mujeres que lucharon por proteger lo que era suyo, el vino blanco de calidad nacido en esta tierra. Cuatro Rayas siempre defenderá a los viticultores, porque son el alma de nuestro vino», afirmó emocionado.

También se rindió homenaje a Alaejos como Municipio de Honor por su compromiso con la viticultura y su papel esencial dentro de la Denominación. Su alcalde, Carlos Mangas Nieto, agradeció el galardón destacando la unión que el vino genera entre los pueblos: «Pasamos de ser un pueblo productor a seguir unidos por la vendimia, el majuelo y el vino. Que siga siendo el hilo que une nuestras tierras y produzca riqueza para todos».

Los galardonados recibieron como reconocimiento unos grabados a mano alzada de Gonzalo Coello, obras que simbolizan la esencia de Rueda y su cultura vitivinícola. Estas piezas plasman dos elementos de gran valor simbólico: un monolito en forma de cepa otoñal, que representa el trabajo, el amor y el respeto por las viñas; y una placa de cerámica en homenaje a Miguel Delibes, que recoge unas palabras del escritor dedicadas a los vinos de Rueda, tal y como explicó el presidente de la D.O. Rueda, Carlos Yllera.

Tras la Jota del Verdejo, siguió la pisada de la uva y la degustación del primer mosto.