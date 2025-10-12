El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Brindis de Javier Pérez Andrés, pregonero; Ignacio Martín Obregón, presidente de la bodega Cuatro Rayas; José Ignacio Pérez, alcalde deRueda; Marta S. Martínez Bujanda, presidenta de la Ruta del Vino de Rueda; Carlos Yllera, presidente de la D. O. Rueda; Carlos Mangas, alcalde de Alaejos y Víctor Alonso, vicepresidente de la Diputación de Valladolid.

Brindis de Javier Pérez Andrés, pregonero; Ignacio Martín Obregón, presidente de la bodega Cuatro Rayas; José Ignacio Pérez, alcalde deRueda; Marta S. Martínez Bujanda, presidenta de la Ruta del Vino de Rueda; Carlos Yllera, presidente de la D. O. Rueda; Carlos Mangas, alcalde de Alaejos y Víctor Alonso, vicepresidente de la Diputación de Valladolid. Aida Barrio
35 Fiesta de la Vendimia

Emoción, tradición y orgullo vitivinícola para impulsar el desarrollo rural en la DO Rueda

La Fiesta de la Vendimia vive su día grande con el pregón y varios homenajes

Andrea Sánchez Casado

Andrea Sánchez Casado

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:14

Comenta

La Fiesta de la Vendimia de la D. O. Rueda vivió una intensa jornada de domingo con el desarrollo de los actos más institucionales. Una ... cita que año tras año reúne en Rueda a vecinos, visitantes y amantes del vino para rendir homenaje a la cultura, la tradición y al alma vitivinícola de esta tierra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: Â«Fuimos los primeros sorprendidosÂ»
  4. 4 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  5. 5

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  6. 6 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  7. 7

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  8. 8

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  9. 9

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  10. 10

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Emoción, tradición y orgullo vitivinícola para impulsar el desarrollo rural en la DO Rueda