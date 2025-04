Desalojan a dos ancianos por el incendio de un vehículo estacionado en Montemayor

Tremendo susto el que se han llevado esta madrugada los vecinos de la calle Cruz de Montemayor de Pililla, a escasos metros de la plaza ... Mayor de la localidad, donde poco después de las cinco menos cuarto de esta madrugada un coche -modelo Seat Córdoba- comenzaba a arder y provocaba el desalojo de dos vecinos, un matrimonio de octogenarios que tuvieron que ventilar posteriormente la vivienda.

Fue precisamente la propietaria de la casa junto a la que estaba estacionado el vehículo la persona que dio la voz de alarma porque comenzó a escuchar varios ruidos que provenían de la calle y fue entonces cuando se percató del incendio, que se encontraba en ese momento en su fase inicial.

«Vimos algo raro porque había un bulto oscuro encima del techo del coche y es lo que en un primer momento estaba envuelto en llamas, luego ya se prendió todo en muy poco tiempo y empezaron las llamas enormes y el humo», explica Julio Pérez.

El matrimonio alertó a los servicios de emergencias de un incendio que alcanzó mucha intensidad en poco tiempo. «Mi temor era que explotase y pasase algo más grave», asegura Pérez, quien contactó con la Guardia Civil para mostrar su intención de intentar apagar el fuego el mismo con uno de los extintores que tiene en la vivienda. «Me dijeron que por seguridad no lo hiciera, entonces mi mujer y yo nos quedamos dentro de casa con todo cerrado y esperamos a los bomberos».

A las cinco y cuarto, una dotación de bomberos del parque de Íscar acudía al lugar del fuego, que había alcanzado ya una intensidad considerable que ponía en riesgo a los vecinos por la cantidad de humo (muy negro y denso) que desprendía el coche incluso durante las labores de extinción, con agua primero y espuma después, que emplearon los tres efectivos de extinción que intervinieron.

Ampliar Estado en el que ha quedado la fachada más afectada por el fuego. El Norte

«Salimos a la calle porque había humo y los bomberos estuvieron comprobando los niveles de monóxido con unos aparatos y nos recomendaron abrir todas las ventanas de la vivienda. Comprobaron que era seguro y se marcharon», explica Pérez, todavía con el susto en el cuerpo. Tanto el vecino de 81 años como su mujer de 80 se encuentran ilesos y no fue necesaria la intervención de medios sanitarios pero dan gracias a que se dieron cuenta a tiempo. «Menos mal que mi mujer estaba despierta en ese momento porque no sé que hubiera pasado si empieza a meterse el humo y te pilla dormido. La verdad que pasamos miedo y no le ha pasado nada nadie, pero nuestra fachada está negra, una de las ventanas está afectada por el calor y el cableado de la fachada ha quedado algo dañado. En la casa del vecino se han roto varias tejas por el fuego», explica el vecino.

Agentes de la Guardia Civil de Cogeces del Monte acudieron para esclarecer lo sucedido y determinar qué ha podido suceder para que un coche estacionado en la vía pública fuese pasto de las llamas con esa intensidad de madrugada.