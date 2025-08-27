Una «comunicación interna errónea» genera confusión sobre el cierre temporal del cuartel de Boecillo

Una «comunicación interna errónea» en el seno de la Guardia Civil de Valladolid ha generado confusión en torno al posible cierre temporal del cuartel de ... Boecillo. El puesto, que da cobertura a tres localidades, continuará prestando servicio «con el mismo horario de atención al público» y no dejará de estar operativo «hasta el 10 de septiembre», como inicialmente se había asumido y entendido en municipios como Viana de Cega. Su Ayuntamiento emitió este miércoles un comunicado en el que mostraba su malestar y «descontento con el cese de la atención al público por la falta de efectivos», si bien mostraba su confianza en que «este hecho sea meramente coyuntural».

«Denunciamos la situación que se está produciendo en esta instalación, que atiende a una población superior a los 10.000 vecinos en invierno y aún mayor en época estival y que, por tanto, debería contar con recursos técnicos, logísticos y de personal suficientes para que su labor no se deteriore por situaciones totalmente previsibles como son las vacaciones del personal», criticaba el Consistorio en el escrito.

Al respecto, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid aclara que «no ha habido ningún cambio de cara al ciudadano» y el cuartel permanecerá abierto en su horario habitual. «No ha habido ningún cambio, el puesto presta servicio con el mismo horario; esta situación se ha debido a una mala interpretación interna, que entendía que iba a estar cerrado hasta el 10 de septiembre», explica el representante del Ejecutivo central en la provincia, Jacinto Canales.

Admite Canales que «hay una reducción de agentes», tanto en Boecillo como en otras localidades de Valladolid, «porque están de vacaciones y tienen sus derechos», pero niega cualquier posibilidad de clausurar la instalación de Boecillo. «No está en estudio, ni está previsto ni hay un debate sobre la clausura o desmantelamiento del puesto», matiza, en relación al escrito del Consistorio de Viana en el que también aseguraba que el cuartel había pasado de «nueve agentes, un cabo y un sargento en 2017 a cinco guardias, un cabo y un sargento» en la actualidad.

En este sentido, Jacinto Canales asegura que «cada año se están incorporando más efectivos a la provincia» y concreta que, desde 2018, la cifra de agentes tanto del Cuerpo Nacional de Policía como del instituto armado se ha incrementado un 10% en territorio vallisoletano.

En Piñel de Abajo y Esguevillas

Hace apenas un mes, los alcaldes de Piñel de Abajo y Esguevillas de Esgueva criticaban que sus respectivos puestos de la Guardia Civil solo estuvieran operativos los lunes en horario de mañana, en el caso de Esguevillas, y los viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en Piñel.

«Solo hay dos personas, un sargento y un agente, prestando servicio en el cuartel y no hay oficina prácticamente nunca, por lo que poner denuncias o ir a tramitar algo es misión imposible para la población», aseveraba el regidor de Piñel de Abajo, Fernando Sanz. «La última semana de julio eran tres agentes; si acuden a un sitio, no pueden ir a otro, están en cuadro», añadía entonces su homólogo en Esguevillas, Rubén Colina.

Ante ello, el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, defendía el trabajo de los guardias civiles a pie de calle, «donde de verdad se necesita», y no en oficinas cuando apenas contabilizan denuncias. Remarcaba, del mismo modo, que «aunque en el cuartel no haya nadie, hay patrullas operativas las 24 horas». «Cuanto más tiempo están los agentes en los cuarteles, menos están patrullando. Los recursos son finitos y limitados y si tienes una pareja allí, no están patrullando que es lo que de verdad se necesita, por eso se prioriza que estén fuera», explicaba. Destacó, asimismo, que «no hay previsión de cerrar ninguno de esos puestos, ni está en estudio ni nada por el estilo».