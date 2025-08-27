El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cuartel de la Guardia Civil de Boecillo. Carlos Espeso

Una «comunicación interna errónea» genera confusión sobre el cierre temporal del cuartel de Boecillo

El Ayuntamiento de Viana lamenta en un comunicado «el cese de la atención al público» del puesto hasta el 10 de septiembre y la Subdelegación aclara que «no ha habido ningún cambio de cara al ciudadano»

E. E.

E. E.

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:01

Una «comunicación interna errónea» en el seno de la Guardia Civil de Valladolid ha generado confusión en torno al posible cierre temporal del cuartel de ... Boecillo. El puesto, que da cobertura a tres localidades, continuará prestando servicio «con el mismo horario de atención al público» y no dejará de estar operativo «hasta el 10 de septiembre», como inicialmente se había asumido y entendido en municipios como Viana de Cega. Su Ayuntamiento emitió este miércoles un comunicado en el que mostraba su malestar y «descontento con el cese de la atención al público por la falta de efectivos», si bien mostraba su confianza en que «este hecho sea meramente coyuntural».

