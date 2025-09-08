Color, música y tradición protagonizan el desfile de carrozas en Medina del Campo

Medina del Campo ha vivido este fin de semana uno de los actos más esperados de sus fiestas patronales, como es el tradicional desfile de ... carrozas. Las calles de la villa se abarrotaron en la noche del sábado de vecinos y visitantes que disfrutaron de un recorrido lleno de colorido, música y ambiente festivo en un acto que comenzó en la plaza del Carmen, pasando por la avenida Lope de Vega y finalizando en la Plaza Mayor.

Entre las carrozas destacaron aquellas que llevaron a las damas de honor, Carla Ruiz e Irene Velasco, así como al guardés y guardesa 2025, Sergio García e Inés García, y al guardés y guardesa de honor 2025, Lorenzo Rodríguez y Lucía Ruiz, protagonistas de las celebraciones de este año.

El desfile contó, además, con la participación del Club de Majorettes de Salamanca, Pasacalles Superhéroes, Pasacalles Rum Rum, Trasto Karts, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la Charanga «El Chupinazo», los ganadores del concurso de disfraces y Abanderados de Copelín y la Banda de la Escuela Municipal de Música.