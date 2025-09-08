El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Desfile de carrozas en Medina del Campo.

Desfile de carrozas en Medina del Campo. A. Sánchez

Fiestas de San Antolín 2025

Color, música y tradición protagonizan el desfile de carrozas en Medina del Campo

Las damas de honor y los guardeses participan en el recorrido por las calles de la villa

Andrea Sánchez

Medina del Campo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:41

Medina del Campo ha vivido este fin de semana uno de los actos más esperados de sus fiestas patronales, como es el tradicional desfile de ... carrozas. Las calles de la villa se abarrotaron en la noche del sábado de vecinos y visitantes que disfrutaron de un recorrido lleno de colorido, música y ambiente festivo en un acto que comenzó en la plaza del Carmen, pasando por la avenida Lope de Vega y finalizando en la Plaza Mayor.

