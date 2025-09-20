El Colegio de Veterinarios sobre el foco de gripe aviar de Olmedo: «Es muy excepcional que afecte a personas»

El Norte Valladolid Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:16 Comenta Compartir

El Colegio de Veterinarios de Valladolid ha contextualizado la repercusión para la población de la presencia del virus de la gripe aviar en una explotación de gallinas de Olmedo y lo hace recordando que es «muy excepcional» que el patógeno afecte a personas. La Junta de Castilla y León activó el protocolo para evitar la propagación de la enfermedad animal al detectarse un foco en una granja de 760.000 cabezas, que fueron inmovilizadas.

No obstante, desde el Colegio de Veterinarios de Valladolid aconsejan evitar el contacto con aves con signo de enfermedad o muertas y con los excrementos, en una provincia que alberga más de la mitad del censo de gallinas de Castilla y León y cerca del 10% del censo nacional, que se sitúa en 48 millones de gallinas ponedoras.

La organización colegial que aglutina a los profesionales de la sanidad animal que ejercen en Valladolid informa ante el brote de gripe aviar detectado en una explotación de gallinas ponedoras de Olmedo que ha obligado a adoptar las medidas de control previstas por la autoridad de Sanidad Animal que el virus aislado (H5N1) «ocasiona una enfermedad muy contagiosa, propia de las aves acuáticas silvestres, que puede extenderse a todas las aves incluidas las de corral pero solo de forma muy excepcional a los humanos».

Es el personal de las granjas avícolas afectadas el que presenta mayor riesgo. Para su prevención, además de extremar las precauciones en el lugar de trabajo, utilizando medidas de protección básicas, se recomienda que estén vacunados contra la gripe humana.

Sexto foco en aves domésticas en España

Según explica Rufino Álamo, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, «la infección se produce tras exponerse reiteradamente a ambientes contaminados por las aves y sus deyecciones. Por otro lado, no hay evidencias científicas de que el virus se transmita al hombre por el consumo de carne de ave o huevos cocinados, pero debe evitarse el contacto con aves con síntomas o muertas o con el medio contaminado por ellas». En todo caso, pide también que los titulares de pequeñas explotaciones de autoconsumo (menos de 30 aves) observen estas medidas de bioseguridad.

El de Olmedo se convierte en el sexto foco en aves domésticas que se detecta en España en el presente año, el primero en Castilla y León, tras los focos declarados en Extremadura (uno), Castilla-La Mancha (dos) y Andalucía (dos), mientras que en aves silvestres se han registrado 38 casos, según informó la Junta.