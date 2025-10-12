Castromonte recauda más de 5.000 euros para la investigación del sarcoma de Ewing

Castromonte volvió a vestir este sábado las mejores galas de la solidaridad al acoger la segunda edición de su particular marcha solidaria familiar, que, organizada ... por el Ayuntamiento de la localidad, volvió a ser un gran éxito con más de 600 participantes, del propio pueblo también de Valladolid, Barcelona, Madrid o Salamanca, logrando recaudar más de 5.000 euros, que se destinarán a la Asociación La Sonrisa de María para la investigación del sarcoma de Ewing, el cáncer de huesos catalogado como enfermedad rara que padece María Caamaño, la niña salmantina que ha promovido la asociación como proyecto solidario que fue reconocido por la Junta de Castilla con el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales correspondiente a 2024. María sigue un tratamiento experimental en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Sin duda, la sonrisa de María fue este sábado la de todos los que participaron en la marcha.

Fue la propia María Caamaño la que tuvo el honor de cortar la cinta amarilla, color que simboliza la lucha contra el cáncer infantil y del que era también el lazo que llevaban los participantes, dando inicio a la marcha en la plaza Mayor, con el emotivo detalle de la entrega de un trozo a Bárbara Valverde, la joven de la localidad que ha logrado superar un osteosarcoma en el fémur de su pierna izquierda y que motivó el año pasado la primera edición de la marcha, que tuvo 800 inscripciones para lograr recaudar más de 13.000 euros para las Casas Ronald McDonald, que acogió a la familia de Bárbara durante el tratamiento en el Hospital Niño Jesús de Madrid.

Con una distancia de 5 kilómetros, la caminata llegó hasta la fuente Sayud, donde durante años se extrajo el agua mineral de Castrovita, siendo la meta en el espacio conocido como el arco, donde hubo avituallamiento, con la degustación de sopas de ajo y lentejas de Tierra de Campos. La actividad contó con la colaboración de la Diputación de Valladolid, así como de distintas empresas. La propia María Caamaño y su familia expresaron el sincero agradecimiento por la iniciativa de Castromonte.

El teniente de alcalde, Félix Martín, mostró su satisfacción por el éxito de la marcha, más teniendo en cuenta que se había organizado todo en algo más de un mes ya que «se había cuadrado todo para que pudiera estar María». Además señaló que la marcha ya se había consolidado para que se pueda celebrar cada año para una nueva causa solidaria. También quiso destacar la gran presencia y colaboración de los vecinos, porque «Castromonte es un pueblo que se vuelca rápidamente». Un agradecimiento que el Ayuntamiento hacía público la misma noche del sábado en un bando que subía a la página web municipal, expresando que «hoy, en Castromonte, hemos vivido algo verdaderamente maravilloso: recibir a María y a su familia y brindarles una acogida cálida y multitudinaria a través de una marcha benéfica, con el único objetivo de ayudarles en lo que más necesiten, para aliviar, aunque sea un poco, el dolor inmenso que supone afrontar la enfermedad difícil de una hija». Además el bando manifestaba el orgullo profundo «por vuestra respuesta, con una participación ejemplar», comunicando los 5.000 euros recaudados «como una cifra que habla de la solidaridad y el gran corazón de nuestro pueblo». También se comunicaba que «desde el Ayuntamiento, queremos dejar claro que este tipo de iniciativas siempre contarán con nuestro apoyo», destacando que «vuestra implicación y generosidad nos dan fuerzas para seguir trabajando por Castromonte, un lugar del que nos sentimos muy orgullosos».

La Sonrisa de María nació cuando María Caamaño conoció a Gonzalo Caballero, «un torero genial comprometido con causas solidarias», según expresa la propia María en la página web de la asociación, indicando que «juntos decidimos crear esta asociación con el objetivo de conseguir fondos para la investigación del sarcoma de Ewing y otros tipos de cáncer y ayudar así a las familias de tantos niños que la sufren». Además la niña salmantina expresa que «todos soñamos con encontrar algún día soluciones médicas contra estas enfermedades. Mientras tanto, seguimos luchando con mucho ánimo y alegría, porque sabemos que juntos podemos lograr cosas increíbles», asegurando que «yo sigo sonriendo y soñando con un futuro donde todos los niños estén sanos». Su sueño es ser oncóloga «para poder ayudar y cuidar a niños como yo».