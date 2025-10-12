El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

María Caamaño, Bárbara Valverde y el alcalde, Heliodoro de la Iglesia, en el inicio de la marcha

María Caamaño, Bárbara Valverde y el alcalde, Heliodoro de la Iglesia, en el inicio de la marcha Fernando Fradejas

Valladolid

Castromonte recauda más de 5.000 euros para la investigación del sarcoma de Ewing

Más de 600 personas participaron este sábado en la segunda edición de la marcha solidaria familiar con la presencia de la niña María Caamaño, que está luchando contra este cáncer y que ha promovido la Asociación La Sonrisa de María

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:31

Castromonte volvió a vestir este sábado las mejores galas de la solidaridad al acoger la segunda edición de su particular marcha solidaria familiar, que, organizada ... por el Ayuntamiento de la localidad, volvió a ser un gran éxito con más de 600 participantes, del propio pueblo también de Valladolid, Barcelona, Madrid o Salamanca, logrando recaudar más de 5.000 euros, que se destinarán a la Asociación La Sonrisa de María para la investigación del sarcoma de Ewing, el cáncer de huesos catalogado como enfermedad rara que padece María Caamaño, la niña salmantina que ha promovido la asociación como proyecto solidario que fue reconocido por la Junta de Castilla con el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales correspondiente a 2024. María sigue un tratamiento experimental en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Sin duda, la sonrisa de María fue este sábado la de todos los que participaron en la marcha.

