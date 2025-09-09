Un buen ejemplar de Macua hace disfrutar de la suelta del toro del cajón de Nava

Un toro en las calles de Nava, en una imagen de archivo.

Miguel A. Rochas Martes, 9 de septiembre 2025, 00:47

Un buen toro de la ganadería navarra de Macua ha sido el protagonista de la suelta de un toro de cajón este lunes en Nava del Rey. El animal salió con fuerza, fue recibido por un cortador y desde el inicio buscó los cites de los mozos con bravura.

Aunque se fue al suelo en alguna ocasión, lo que le hizo perder algo de fuerza, pronto se recuperó. Tomó la calle con un buen galope y permitió una carrera emocionante hasta el inicio de la plaza. Allí se paró unos instantes, remató con fuerza en los barrotes y finalmente entró en la plaza.

Después de estar un tiempo en la plaza, volvió a salir a la calle. Esta vez acompañado por los bueyes, con los que subió y bajó con buen ritmo.

Una vez encerrado en toriles, se soltó un segundo toro de la ganadería de Simón Caminero. El público disfrutó con los cortes y quiebros que realizaron los mozos.

La jornada continuará el día 9 a las 10:00 de la mañana con el segundo encierro mixto, en el que se correrán tres toros.

