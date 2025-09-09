El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un toro en las calles de Nava, en una imagen de archivo. Jaci Navas
Valladolid

Un buen ejemplar de Macua hace disfrutar de la suelta del toro del cajón de Nava

Desde el inicio buscó los cites de los mozos con bravura.

Miguel A. Rochas

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:47

Un buen toro de la ganadería navarra de Macua ha sido el protagonista de la suelta de un toro de cajón este lunes en Nava del Rey. El animal salió con fuerza, fue recibido por un cortador y desde el inicio buscó los cites de los mozos con bravura.

Aunque se fue al suelo en alguna ocasión, lo que le hizo perder algo de fuerza, pronto se recuperó. Tomó la calle con un buen galope y permitió una carrera emocionante hasta el inicio de la plaza. Allí se paró unos instantes, remató con fuerza en los barrotes y finalmente entró en la plaza.

Después de estar un tiempo en la plaza, volvió a salir a la calle. Esta vez acompañado por los bueyes, con los que subió y bajó con buen ritmo.

Una vez encerrado en toriles, se soltó un segundo toro de la ganadería de Simón Caminero. El público disfrutó con los cortes y quiebros que realizaron los mozos.

La jornada continuará el día 9 a las 10:00 de la mañana con el segundo encierro mixto, en el que se correrán tres toros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  2. 2

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  3. 3

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  4. 4 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  6. 6 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  7. 7 Cinco heridos en una colisión múltiple y un vuelco ocurridos de madrugada en la A-62
  8. 8 Encuentran al matrimonio octogenario desaparecido de la residencia de Ampudia
  9. 9

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  10. 10

    Alberto Pulgar, el tiktoker que reparte dinero por las calles de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un buen ejemplar de Macua hace disfrutar de la suelta del toro del cajón de Nava

Un buen ejemplar de Macua hace disfrutar de la suelta del toro del cajón de Nava