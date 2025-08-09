El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fede Aguado y Danny del Toro, durante su concierto en el castillo de Montealegre El Norte

El blues protagoniza la decimocuarta edición de Montealegre Canta

El dúo madrileño Fede Aguado y Danny del Toro llenaron el patio de armas del histórico castillo de los Alburquerque ante numerosos vecinos y visitantes

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:56

Los lejanos blues del Mississippi llegaron este sábado hasta el patio de armas de histórico castillo del los Alburquerque, del siglo XIII, para protagonizar la ... décimo cuarta edición del evento musical Montealegre Canta, en la que el dúo madrileño Fede Aguado y Danny del Toro ofrecieron una atractiva experiencia musical inolvidable, donde la improvisación, la emoción y la magia del blues se fundieron en un concierto que capturaron el corazón de los numerosos vecinos y visitantes que asistieron a la que ya es una de las citas del particular verano de la bella localidad de los Montes Tozoros.

