El blues protagoniza la decimocuarta edición de Montealegre Canta

Los lejanos blues del Mississippi llegaron este sábado hasta el patio de armas de histórico castillo del los Alburquerque, del siglo XIII, para protagonizar la ... décimo cuarta edición del evento musical Montealegre Canta, en la que el dúo madrileño Fede Aguado y Danny del Toro ofrecieron una atractiva experiencia musical inolvidable, donde la improvisación, la emoción y la magia del blues se fundieron en un concierto que capturaron el corazón de los numerosos vecinos y visitantes que asistieron a la que ya es una de las citas del particular verano de la bella localidad de los Montes Tozoros.

En una noche calurosa, el concierto fue un soplo de aire fresco para sumergir a los presentes en la esencia pura del blues con un espectáculo único protagonizado por dos virtuosos de la música. Fede Aguado, con una trayectoria de más de 15 años, ha sabido hacerse un hueco en el blues español con unas letras que hablan de sí mismo, de amor, de desamor, de reivindicaciones. Su propuesta es fresca y se clava en las entrañas. Por el otro lado, Danny del Toro, otro de los grandes nombres del panorama español. Su armónica parece haber hecho un pacto con el diablo. Es versátil y honesta y lo mismo hace blues que jazz o ragtime. Un concierto castizo en el que la guitarra y la armónica hicieron vibrar a los presentes.

El Ayuntamiento de la localidad, con la colaboración de la Diputación de Valladolid, organizó, con entrada gratuita, la actividad «con el fin de de traer al pueblo nuevas músicas que no sean las convencionales, apostar por estos grupos para darles salida y disfrutar de una velada musical en el castillo», según expresó José Alonso», quien hace 14 años se inventó el certamen para «dinamizar la vida cultural del pueblo».

Alonso recordó que todo empezó con algo sencillo de tocar la guitarra en la plaza de San Pedro a lo que se fueron uniendo más propuestas, como un coro local, por lo que se llevó al castillo «con una larga velada desde las ocho hasta la una de la madrugada en el mejor Montealegre Canta, porque fue algo espontaneo». En aquella primera vez, José Alonso tocó la guitarra con el joven Álvaro Astorga, que repetirían hasta la quinta edición en que se abrieron las puertas a grupos y artistas vallisoletanos y del resto de la región. Desde entonces han pasado por Montealegre Canta conciertos de Alicornio, Josu Cabera Antolín, The Shower Singers o El Nido, entre otros.

Montealegre Canta es enmarcaba de nuevo dentro de la semana cultural que organiza r la Asociación Cultural Mirabel como una de las principales citas del verano de la localidad, este año, en su vigésimo octava edición, con actividades como la cata de cervezas, los atardeceres musicales con Eva y Adrián, el grupo de teatro Garrapete, la marcha cicloturista, la carrera de cintas, el campeonato de fútbol, el cinefórum, taller de jabones, la gran mojada o la representación teatral «El gusto es nuestro a cargo» del grupo Manga por hombro. Una semana cultural que llegará este domingo a su fin con la actividad ciencia divertida.