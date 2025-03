Berrueces alquila gratis el bar del pueblo sin gastos de luz y agua

Bar disponible. Es el anuncio que ha hecho público la terracampina localidad de Berrueces con el fin de buscar una persona interesada en el ... alquiler del bar del pueblo, para el que el Ayuntamiento pone las facilidades de que sea gratuito, al igual que la factura del agua y de la luz, además de posibilitar la explotación de las barras de bar que se instalan durante las fiestas en el salón del baile en la conocida como plaza Roja. «El objetivo es que el pueblo recupere este servicio tan importante para los vecinos como motivo para salir de casa y lugar de encuentro», en palabras del teniente de alcalde de la localidad, Gabino González Ballesteros, quien lleva media vida de concejal preocupado por mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

El bar se cerró el pasado mes de noviembre, cuando lo dejó por jubilación el vecino que lo había gestionado durante los tres últimos años abriendo los fines de semana, en puentes, eventos determinados y fechas señaladas como Semana Santa, las fiestas del verano en agosto y las patronales de la Virgen de Pedrosa en septiembre. Ahora se pretende que el nuevo arrendatario pueda abrir en los meses de invierno durante los fines de semana y en los de verano todos los días desde después de comer, con el oportuno descanso, según explicó el teniente de alcalde, quien señaló que desde mayo hasta casi diciembre son muchos los que viven fuera que siguen regresando los fines de semana y que pasan todo el verano en el pueblo, en especial por los muchos que regresan desde Madrid. Lo que está claro es que «si tienes ganas el bar funciona».

El bar estuvo en un espacio del edificio del Ayuntamiento que, al convertirse en la sede de la Asociación Cultural Virgen de Pedrosa, se trasladó a las antiguas escuelas, que se ubican a la entrada del pueblo desde la carretera Nacional 601. Se trata de un amplio espacio, con servicios, almacén grande y dos salas espaciosa: una, donde está el bar y las mesas, y la otra, para celebrar distintos eventos como comidas, meriendas o fiestas. Cuenta con mobiliario, cafetera, microondas, cocina y frigorífico, además de futbolín y diana para que jueguen los clientes.

Gabino González aseguró que «los vecinos están deseando tener el bar abierto, porque se aburren y no les queda más remedio que coger el coche e irse a pueblos como Rioseco o Ceinos de Campos, aunque no todos tienen esa posibilidad». Por eso animó a alquilar el bar, asegurando que «Berrueces es un buen pueblo, acogemos a todo el mundo y siempre que hemos llevado a gente se han ido encantada». Una cordialidad que hace que en el vermú de los domingos se junten los más jóvenes con los mayores en perfecta armonía. Además, en verano y fiestas hay mucha juventud. Un pueblo en el que la práctica totalidad de las casas están arregladas, lo que indica el alto índice de habitabilidad que tienen todas ellas en algunos momentos del año. No olvidó Gabino González apuntar que dado el servicio tan importante que es el del bar en los pueblos tendría que haber algún tipo de ayuda desde la Diputación de Valladolid.

La búsqueda de nuevo arrendatario, con anuncios en distintas redes y páginas especializadas, ya ha tenido su éxito y han sido varias las personas las que han llamado, aunque, por una u otra razón, no hayan confirmado el arrendamienbto del bar.