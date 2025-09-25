Barruelo del Valle reúne a cientos de profesionales del campo

Barruelo del Valle acogió este jueves su II Jornada de Campo de Agricultura de Conservación en la Finca Soteso, repitiendo la experiencia celebrada en 2016 ... y que convirtió al municipio en punto de encuentro para agricultores, técnicos y empresas del sector.

La cita, enmarcada en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, ofreció un completo programa de ponencias, demostraciones y una exhibición de maquinaria agrícola de última generación. Unos 300 profesionales del campo asistieron a esta convocatoria gratuita y abierta, donde pudieron conocer de primera mano las ventajas de la siembra directa y otras técnicas de conservación que buscan mejorar la rentabilidad de las explotaciones al tiempo que protegen el suelo y el medio ambiente.

La finca anfitriona, gestionada por los hermanos Fernando y Javier García Duque, sirvió de ejemplo práctico de una rotación de cultivos diversificada y sostenible en los secanos vallisoletanos. Durante la jornada, expertos como Eusebio Miguel Antolín o César García de Lucas abordaron cuestiones clave como la digitalización en el manejo de insumos o las posibilidades del girasol en siembra directa. La mañana concluyó con una demostración de maquinaria agrícola y un almuerzo de convivencia.

El alcalde de Barruelo del Valle, Mario de Fuentes, también agricultor, valoró muy positivamente la celebración de este encuentro. «Siempre es enriquecedor entre agricultores, conocer la experiencia que han tenido otros compañeros con la siembra directa. Hemos podido ver cómo gestionan sus parcelas y también algunas máquinas con la última tecnología. Es especialmente importante ahora, con las circunstancias que tenemos este año, debido a la incertidumbre del clima, el precio de los insumos disparados y el de los productos por los suelos», dijo de Fuentes. «Para el pueblo, convertirse en referente de agricultura de conservación es muy positivo, especialmente por los aprendizajes que extraigan los vecinos del municipio de esta jornada que ha servido para ponernos en el mapa», añadió.