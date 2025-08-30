Adalia arranca sus fiestas con una marcha cicloturista

Las fiestas patronales de Adalia en honor a la Virgen de las Viñas dieron el pistoletazo de salida este viernes con una cita ya convertida ... en tradición, la marcha cicloturista. Vecinos de todas las edades se reunieron en la plaza del pueblo para pedalear juntos hasta la arboleda de Santo Tomé, perteneciente al término de Barruelo del Valle. Un recorrido que se lleva cubriendo más de dos décadas.

No faltaron los niños con sus bicicletas, los abuelos que todavía se animan a dar unas pedaladas y las familias enteras que convirtieron la ruta en una gran fiesta sobre ruedas. Tras completar el recorrido, la comitiva puso rumbo al esperado final, una merienda de hermandad por gentileza de Ilde, que reunió a los ciclistas y a quienes quisieron sumarse a la celebración.

Ampliar Participantes en la cita durante la merienda de hermandad L. Negro

Con este primer acto, Adalia calienta motores para unos días de fiesta en los que la música, los juegos y la devoción a la Virgen de las Viñas serán protagonistas. La jornada continuó con la discomóvil Oasis y un concurso de disfraces.