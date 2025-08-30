El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en la marcha cicloturista L. Negro

Adalia arranca sus fiestas con una marcha cicloturista

Participantes de todas las edades recorrieron varios kilómetros hasta Santo Tomé, en el término de Barruelo del Valle

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:01

Las fiestas patronales de Adalia en honor a la Virgen de las Viñas dieron el pistoletazo de salida este viernes con una cita ya convertida ... en tradición, la marcha cicloturista. Vecinos de todas las edades se reunieron en la plaza del pueblo para pedalear juntos hasta la arboleda de Santo Tomé, perteneciente al término de Barruelo del Valle. Un recorrido que se lleva cubriendo más de dos décadas.

