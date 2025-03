180 mayores participan en un programa pionero de detección del deterioro cognitivo

En 2021 la Diputación de Valladolid y el Hospital Benito Menni pusieron en marcha un programa dirigido a la prevención y detección del Deterioro Cognitivo ... Leve (DCL) del que se han beneficiado ya 180 personas mayores de distintos municipios. Este programa pionero ha permitido la detección precoz de algún grado de deterioro cognitivo en el 22% de los participantes, cuya media de edad es de 76,5 años. Este lunes, el salón de plenos del Ayuntamiento de Santiago del Arroyo acogió la firma de la renovación de este convenio de colaboración entre ambas entidades, para dar continuidad a esta iniciativa.

Durante el acto, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el director-gerente del Hospital Benito Menni, Ángel González, coincidieron en destacar los logros en estos años de andadura conjunta, así como en la necesidad de continuar avanzando en la detección temprana de este trastorno. «Nuestra meta debe ser que las personas con deterioro cognitivo puedan mantener una calidad de vida elevada a pesar de sus limitaciones», afirmó Íscar. Por su parte, González subrayó la importancia de «distinguir entre un envejecimiento normal y un deterioro cognitivo incipiente», ya que «el 20% de los casos pueden evolucionar hacia una demencia». Según explicó, los neuropsicólogos y otros especialistas participantes en el programa, «son los que nos ayudan diagnosticar precozmente el deterioro cognitivo. Trabajan las esferas en las que hay deficiencias para que evolucione más lentamente a un deterioro cognitivo mayor o una demencia».

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el director-gerente del Hospital Benito Menni, Ángel González firman el convenio en presencia de los alcaldes de Santiago del Arroyo y San Miguel del Arroyo L. Negro

El programa conjunto de la Diputación y el Benito Menni incluye evaluaciones diagnósticas, talleres de estimulación cognitiva personalizada, así como un seguimiento continuo a cada usuario de forma personalizada. Desde su puesta en marcha en 2021, se han introducido diversas mejoras como el aumento en el número de sesiones de los talleres, que ha pasado de 9 en 2022 a las 14 previstas en este 2025; y también se han incrementado las sesiones de tratamiento neuropsicológico individualizado, de 2 a 8 por persona. Se ha implementado con éxito y en distintas fases, en los municipios de Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Tordesillas, Tudela de Duero, Santiago del Arroyo, Esguevillas de Esgueva, Villanubla, Rueda, Villalón de Campos y Castronuño. Estos tres últimos municipios ya están en fase de intervención personalizada.

Durante la rúbrica del convenio también participaron como anfitriones, el alcalde de San Miguel del Arroyo, José Manuel de Frutos y la alcaldesa pedánea de Santiago del Arroyo, María Sastre. «Este convenio tiene la doble misión de la detección precoz del deterioro cognitivo y la lucha contra la soledad, promoviendo la interacción entre las personas», señaló Sastre destacando el alto impacto social que el programa está teniendo entre sus vecinos.

Los datos recogidos hasta 2024 muestran que las funciones cognitivas más afectadas en los participantes han sido las funciones ejecutivas, la memoria y la atención. Gracias a las intervenciones realizadas, se ha logrado frenar la evolución del deterioro en muchos casos, proporcionando herramientas para la estimulación cognitiva y la autonomía personal. «Sabemos que, si detectamos precozmente estos déficits, podemos influir en su evolución y mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias», explicó González.

El programa también ha incluido sesiones de sensibilización abiertas a toda la población y formación especializada para los técnicos del Programa de Envejecimiento Activo de la Diputación y los Educadores de los Centros Asistenciales de la Diputación. «Trabajamos para que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus municipios, en sus casas, con la mejor calidad de vida posible», remarcó Íscar, quien también destacó que, con una inversión de 80.000 euros, este convenio es ya un referente en la prevención del deterioro cognitivo en el medio rural, «lo que demuestra que la colaboración entre administraciones y entidades especializadas puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas».

Entre los asistentes al acto estaban algunos de los técnicos y especialistas de este programa. Entre ellos el neuropsicólogo del Benito Menni, Isaac Fernández, que en declaraciones a El Norte explicó que el proyecto se divide en varias fases. «El programa arranca con una fase de charlas de sensibilización para explicar a los usuarios y las familias la diferencia entre deterioro cognitivo ligero, lo que puede ser algo más más severo o lo que es una pérdida de memoria asociada a la edad. En una segunda fase hacemos un taller de psicoestimulación, estimulación cognitiva y hacemos un triaje de las personas que pueden ser susceptibles de padecer un deterioro cognitivo ligero. De forma individual las hacemos una valoración en profundidad para ver qué funciones son las que están alteradas. Informamos a familiares y usuarios y a raíz de ahí hacemos intervenciones individuales de rehabilitación cognitiva en las funciones más afectadas», señaló.

También las participantes del taller de Santiago del Arroyo, once en total, se acercaron al acto. «Estamos encantadas», comentó Nuria Sastre en nombre de sus compañeras. Esta veterana de 79 años asegura que «lo mejor es estar rodeada de todas mis compañeras y de las especialistas. Nos hablan de cómo funciona la memoria, hacemos trabajos en clase y también en casa. A veces los recuerdos se van, y otras veces vienen. Yo, desde luego, he notado mejoría». Su compañera Juli Callejo es la decana del grupo, con 89 años. «A mí me gusta todo lo que hacemos en los talleres. A veces nos preguntan cosas que yo no sé, pero otras responden y así yo lo aprendo. Seguiremos participando hasta mayo». Teresa Gilsanz de 85 años aprovechó para pedir «que se sigan celebrando estos talleres mucho tiempo más, porque nos vienen muy bien».