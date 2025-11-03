El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Declaración de uno de los testigos durante la vista de este lunes. El Norte
Trama eólica

Un promotor asegura que los obligaron a ceder tres parques «a coste cero» y culpa a Villanueva

En la misma línea ha declarado el director técnico de los proyectos de Ider, una de las sociedades personadas como acusación, que ha afirmado que los obligaron a vender sin «voz ni voto»

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:03

El juicio por la trama eólica se ha reanudado este lunes con nuevas declaraciones de promotores de parques eólicos que se vieron afectados por la ... trama eólica, un supuesto engranaje de presiones, cesiones y autorizaciones que durante años marcó el desarrollo de los parques en la comunidad, del que presuntamente se beneficiaron empresarios locales e Iberdrola y por el que se juzga al exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, en calidad de máximo responsable y a otros 13 acusados. La sala ha escuchado el testimonio de tres socios de HN Generación Eólica e Ider, dos empresas que se vieron afectadas por la paralización de sus proyectos tras la orden de avocación de 2004, como así han ratificado, siguiendo la estela de otros testigos anteriores.

