El programa de traspasos de la CVE logra la supervivencia de 105 negocios desde 2016 en Valladolid Calle Mantería. / G. VILLAMIL El servicio, financiado por Ayuntamiento y Diputación, trabaja ahora con 177 empresas J. ASUA VALLADOLID Miércoles, 10 octubre 2018, 14:40

Mantener vivo el tejido productivo de la capital y la provincia y dar una segunda oportunidad a negocios viables. Ese es el objetivo. El programa de traspasos de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), financiado por el Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación, cumple tres años con un balance que se califica de satisfactorio. La mediación de los técnicos de la patronal entre propietarios que se quieren desprender de su mercantil y emprendedores que buscan una actividad ya en marcha ha logrado, desde 2016, la supervivencia de 105 empresas –el 95% de ellas unipersonales o de menos de diez trabajadores–, lo que arroja una media anual de 35 relevos, un dato positivo si se tiene en cuenta que, de otra manera, muchas de ellas estaban abocadas al cierre. Los estudios de la CVE subrayan que de no fomentar el traspaso de empresas, en una década desaparecerán en Valladolid tres de cada diez negocios existentes, además de subrayar que el porcentaje de que estos superen el decenio de vida es mayor que el de las marcas de nueva creación.

Jesús María Rodríguez. / G. VILLAMIL «He logrado mantener el 90% de la clientela que tenía el anterior dueño» Jesús María Rodríguez ha encontrado en este programa la posibilidad de regresar a una actividad que conoce bien. A sus 54 años vuelve a la fruta y la verdura desde su establecimiento en el número 7 de la calle Transición, en el barrio de Delicias. Despachó este género durante 27 años en La Victoria, pero un periodo de enfermedad por su obesidad mórbida, al que se sumó a una depresión, le obligó a dejarlo. Cuando salió del bache, se incorporó al sector de la limpieza, «pero no era lo mío». Un anuncio en un medio de comunicación guió sus pasos hasta la sede de la CVE en la plaza Madrid y allí encontró una segunda oportunidad en su terreno. Antes, había mirado algunas tiendas de forma particular pero no terminaron de convencerle. «A diferencia de montar algo nuevo, tienes la ventaja de hacerte con un negocio que está funcionando, además de contar con el apoyo de personas que te ayudan en el proceso», explica Jesús María al referirse al equipo de la CVE. A pesar de la competencia que hay en su calle –«somos tres fruterías, más el DIA y el Mercadona»– este tendero vocacional está satisfecho con la decisión. «He logrado mantener el 90% de la clientela que tenía Daniel, además de sumar clientes nuevos», explica. El acuerdo con su antecesor fue rodado. «El negocio iba bien, pero él, que tiene 26 años, tenía también un invernadero y repartía fruta con un camión por Ávila y Segovia, no daba abasto», aclara. Visitó la tienda, le gustó y a partir de ahí comenzó el proceso de traspaso en el que destaca el apoyo del equipo de Carlos García Abril. «Me ayudaron con todo el papeleo, miraron subvenciones a las que podía acudir y me hicieron un plan de viabilidad», relata. De momento, en el año que lleva abierto –levantó la persiana en julio de 2017–, el balance es bueno, pese a registrar un bajón de ventas durante las pasadas ferias. Una inversión de 30.000 euros, entre el traspaso, la compra de un furgón y la adquisición de género, le permitió reengancharse al mercado laboral. Y ahora se encuentra a gusto en su tienda. El secreto para seguir adelante, destaca, es dedicarte a algo que conoces. «Luego es importante traer buen género y atender bien a los clientes y, de momento, no me puedo quejar», subraya el propietario de la Frutería Cris, renombrada así en honor a su hija.

Desde la puesta en marcha de este servicio gratuito, un total de 351 empresas y 197 inversores han confiado en esta fórmula para casar sus intereses, una opción que incluye, entre otros apoyos, asesoramiento personalizado, arbitraje en la negociación y planes viabilidad para los que se estrenan como jefes. A día de hoy, 177 empresas esperan encontrar dueño en el portal 'cvetraspasa'. No todas se aceptan. Cerca del 30% no se admiten en el filtrado que los experto realizan. «Tienen que tener viabilidad, no solo que sean económicamente rentables», explica Carlos García Abril, responsable del programa. Es probable que un negocio no ofrezca ahora un balance de resultados extraordinario, pero con un impulso en la gestión puede retomar el vuelo. Ahí entra el trabajo de los técnicos, que estudian aspectos como el local, el inmovilizado, el estado burocrático de licencias, su condición fiscal y contable o la situación del personal en caso de que lo tenga.

Servicios y comercio

Los datos facilitados por la entidad constatan que la jubilación está detrás de más de la mitad de los relevos. El 51,6% de los negocios inscritos pertenecen a personas que van a pasar a ser pensionistas y que en su entorno más cercano no encuentran reemplazo. Respecto a los sectores, son el de servicios, con el 45%, el comercio (33%) y la hostelería (15%) los que acaparan la oferta. Desde bares y restaurantes a tiendas de ropa y calzado pasando por asesorías, ferreterías o talleres de reparación de automóviles se exponen en este escaparate, que cuenta con la garantía de haber sido fiscalizado por expertos en la gestión de sociedades.

Cristian García. / G. VILLAMIL «Lo más complicado ha sido ejercer de jefe de cinco personas» Lleva desde los 18 años detrás de una barra y esta profesión le gusta. Su sueño era tener su propio negocio y se ha cumplido. En la calle Florida, una vía que une Gabilondo con el Paseo de Zorrilla, Cristian García, de 33, ya le ha dado un nuevo aire al bar mesón Perejil, un establecimiento que regenta desde mayo de 2017. «Hemos quitado mucho producto congelado y ahora apostamos por el género fresco en un 90%, del día, con platos clásicos de la cocina castellana», explica este profesional, que lo primero que hizo tras su desembarco en el local fue sanear el establecimiento con una limpieza profunda y una renovación de vajilla y de todos los elementos para trabajar en los fogones. Recurrió al programa CVETraspasa, pero la operación derivó en compra. Y con plantilla. Nada menos que cinco personas a su cargo. «Eso ha sido lo más complicado, porque llega una alguien más joven con gente que lleva veinte años con una forma de hacer las cosas y que yo quería cambiar», explica. Ha costado, pero ahora todo empieza a calzar. El contacto establecido gracias a Carlos García Abril fructificó en un acuerdo entre antecesor y sucesor satisfactorio. Han sido 270.000 euros de inversión, pero se ha llegado a un plan de pagos cómodo para Cristian en una fórmula similar a la de un alquiler con opción a compra en un periodo de cinco años. Sin los intereses que le hubiera exigido un crédito bancario, según destaca. Habrá que esperar a que pase ese lustro para que este emprendedor consolide su idea. «Tengo intención de hacer una reforma profunda del bar, pero manteniendo el espíritu de un mesón clásico», anuncia. De momento, está «muy contento». «La clientela que había ha sido fiel y sigue viniendo y también se han incorporado otros clientes del bar en el que trabajaba frente a la estación», señala. Su objetivo es seguir creciendo, afianzar a los parroquianos y ofrecer máxima calidad.

García Abril destaca la ventajas de la fórmula de iniciarse en el mundo de los negocios sobre una empresa que ya está en marcha. No comienzas cero en la actividad, con el trabajo que conlleva para lograr licencias y permisos, ya hay un capital de clientes y un saber hacer, los proveedores están afianzados e incluso se hereda, en muchos casos, el respaldo bancario con el que contaba el anterior propietario. Respecto al perfil del inversor o emprendedor que opta por esta alternativa, casi el 19% tiene menos de 35 años, pero es el tramo entre los 40 y los 55 años el que acapara más interesados. Muchos buscan regentar una empresa de una actividad en la que trabajaron por cuenta ajena y también hay un porcentaje destacable de personas que por necesidad, al tener una edad avanzada y haber sido expulsados del mercado de trabajo, prueban con la gestión directa de un negocio.

«No somos doctores de empresas que arreglan los problemas, pero sí intentamos direccionarlas para que puedan seguir funcionando», aclara Carlos García Abril, quien cuenta con un equipo de cuatro personas para lograr ese objetivo.