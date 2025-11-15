Profesores y alumnos 'hacen equipo' para prevenir y actuar ante casos de acoso escolar

Hace apenas unos días el psicólogo, orientador y experto en convivencia escolar terminaba una formación en el IES Parquesol en la que más de 60 ... alumnos (desde primero a cuarto del ciclo de ESO) participaron en dinámicas grupales y lúdicas para prevenir y aprender cómo actuar ante casos de acoso escolar, entre otros aspectos. «Trabajamos en equipo implicando para que aprendan herramientas que les serán útiles durante todas sus etapas» comenta el presidente de la Asociación Red Connivencia y Bienestar EAsenRED, José María Avilés.

Enseñan a los chavales (unos tres por aula) aspectos tan útiles como saber interpretar el lenguaje verbal y no verbal de los compañeros, la diferencia entre conflicto y acoso, el identificar diferentes emociones, conocimientos sobre cómo comprender la empatía o la asertividad y siempre con el consenso del grupo. Esos alumnos después irán extendiendo y compartiendo las habilidades y conocimientos adquiridos al resto. «Estos equipos de ayuda sirven para crear esa cultura de la tolerancia en los centros y está demostrado que mejoran la convivencia», comenta el psicólogo.

Apuesta por la resolución de conflictos desde una perspectiva moral, porque la educación no solo consiste en saber de matemáticas, lengua o historia, también consiste en aprender a resolver los conflictos y desafíos emocionales que se presentan en la etapa escolar para lograr una mejor convivencia en las aulas. «Está demostrado con estudios y publicaciones que una buena o mala convivencia en el aula puede influir de forma directa en los resultados académicos de los estudiantes».

Institutos como el de Portillo o La Cistérniga o colegios de Educación Primaria como el Francisco Pino en Valladolid forman parte de esta red que abarca más de cien centros educativos en España, un total de seis en Valladolid, que cuentan con equipos de ayuda (alumnos) y equipos de trabajo (docentes) para prevenir, detectar y resolver cualquier situación de acoso.

Hablar más del acoso

«El acoso es algo de lo que no se habla, por eso es importante crear una red de convivencia en todos los colegios, que vaya más allá de las aulas y del claustro», apunta Avilés, quien plantea uno de los retos a los que se enfrentan. «El problema es que no hay suficiente personal con horas libres como para poder implicarse en estos equipos de trabajo y esto es algo que tendría que solventar la administración educativa», expone.

A su juicio, las cosas no han cambiado demasiado en los últimos 20 años, por eso, piden desde EAsenRED, «un mayor protagonismo e implicación, tanto por parte de las familias de los estudiantes como por parte de la administración educativa. Está comprobado que no hay suficiente trabajo por parte de ambos».

Desde la Red están preocupados por el papel que están tomando ciertas asociaciones ante casos de acoso mediáticos. «Tienen que ser los agentes educativos los que se encarguen de su prevención, tratamiento y evolución». El presidente de la asociación se muestra preocupado por las propuestas de endurecimiento de la norma. «Es un error quedarse simplemente en activar los protocolos o endurecer las leyes como solución al problema, porque es ponerse una venda y tratar de reparar algo cuando es tarde, una vez que ya ha sucedido».

Desde EAsenRED hacen un llamamiento a todos los centros de Valladolid. «Es importante que los estudiantes no se queden de brazos cruzados y sepan cómo tienen que actuar», finaliza Avilés.