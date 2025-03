«La profesión de torero y empresario tienen en común el miedo al fracaso»

Adrián Rodríguez Jueves, 6 de marzo 2025, 14:42 Comenta Compartir

Puede parecer impactante comparar la profesión de torero con la de empresario, el mundo del toro con la apertura de nuevos negocios y poner en juego tu vida con invertir miles de euros. Para Eduardo Dávila Miura, torero sevillano durante 10 años, «tienen muchas características comunes». CEOE Valladolid ha acogido durante la mañana de hoy, 6 de marzo, la ponencia «Vencer el miedo, clave para el éxito», impartida por el torero, para acercar la experiencia del mundo del toreo analizando aspectos sobre como transformar el miedo en confianza para alcanzar nuestros objetivos. «Estoy muy ilusionado de estar aquí en Valladolid. La ponencia trata de transmitir de las vivencias y experiencias que he tenido como torero. Todos pasamos por lo mismo, los empresarios también tienen miedo y buscan el éxito», explicaba Eduardo Dávila Miura minutos antes de comenzar.

La característica común que relaciona la profesión del empresario con la del toreo es el miedo al fracaso. «Me hubiera gustado ser mejor torero de lo que he sido pero tengo claro que valores como la vocación, la pasión y el compromiso son premisas clave para alcanzar el éxito», detalla el torero que ha presidido más de 400 corridas en sus 10 años como torero. Ese miedo al fracaso y la capacidad de sobreponerse y «confiar en uno mismo» se traducen en el modelo empresarial en aspectos claves tales como «conseguir fidelizar clientes, ser mejor que la compañía o alcanzar los objetivos y plazos marcados», compara Dávila.

Bajo la frase «en la vida todo se torea», el ahora conferenciante motivacional Eduardo Dávila ha explicado a una buena parte de los directivos que componen el tejido empresarial de Valladolid, entre los que han estado presentes, por ejemplo, José María Romero, director general territorial centro de MAPFRE en Valladolid, o Ángel Peña, presidente de la Asociación de Profesionales y Empresarios Deportivos de Valladolid, las claves para «dejar de lado el miedo y alcanzar el éxito».

Ampliar Eduardo Dávila Miura durante la ponencia en CEOE Valladolid. Iván Tomé

Entre algunas de las píldoras motivacionales, el torero ha centrado buena parte del inicio de la ponencia en la incertidumbre. «Mi profesión me ha obligado a manejar la incertidumbre delante de un toro. Los toreros, al igual que los empresarios, desconocemos muchas cosas a la hora de ponernos delante de un toro, o de comenzar con un nuevo negocio. No sabemos cómo van a ser las condiciones climatológicas, cómo nos va a recibir el público, cómo está nuestra competencia o cómo es el toro al que nos enfrentamos. Todo ello se puede traducir al mundo empresarial, vosotros no sabéis como va a funcionar un negocio, por muchos estudios de mercado, hasta que no empezáis. Nosotros igual con el toro», argumenta.

La solución a la incertidumbre pasa por «confiar en uno mismo» y el torero sevillano lo ejemplifica con vivencias personales de su época como torero. «Recuerdo prepararme en el hotel vistiéndome como torero y pensar hoy vas a triunfar. El 90% de las veces que uno tiene predisposición consigue lo que se propone. También recuerdo otras en las que mi estado anímico no era el mejor y eso se traduce en la plaza», recuerda.

Aunque puede parecer ilógico «el mayor miedo de un torero no es la cornada o la muerte es el fracaso. La sensación de llegar al hotel después de una corrida y pensar no he dado el 100% de mi es el verdadero miedo. Lo mismo ocurre con los empresarios. El estado de ánimo, el convencimiento y la seguridad a veces juegan malas pasada y eso se traduce en los negocios», confiesa el conferenciante, que desde su retirada compagina estas ponencias con su participación en medios de comunicación. «El miedo es algo que tenemos todos los seres humanos y te hace dudar de ti. Confiar en ti y convencerte te hace crecer profesional y personalmente», finalizaba Dávila ante parte del tejido empresarial vallisoletano presenta en la sede de CEOE en Valladolid, ubicada en la Plaza Madrid.

CEOE Valladolid y Tauroemoción

Eduardo Dávila debutó como torero en 1995 en la Plaza de Toros de Toledo y tomó la alternativa un año después en Sevilla, tras 10 años delante de un toro, ahora se dedica a ofrecer conferencias motivacionales a empresarios comparando su vida como torero con el mundo empresarial. Organizada por CEOE y Tauroemoción la ponencia aborda como alcanzar el éxito dejando atrás los miedos e incertidumbres. El vicepresidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha destacado «el apoyo al mundo de toro. Es un sector en el que hay empresarios y se juegan el capital y la vida. No queremos fracasar en los proyectos porque nuestro espíritu es seguir avanzando. Lo mismo que uno nace torero, nace empresario».

Por su parte, Nacho de la Viuda, director general de Tauroemoción, ha querido agradecer «el apoyo de CEOE al mundo del toro y la posibilidad de normalizar la tauromaquia en la ciudad de Valladolid, que es algo que debe ser habitual. Tenemos muchos nexos de unión a la hora de afrontar problemas y encontrar soluciones».