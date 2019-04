Productos castellanos para los amantes de la buena mesa

Miguel Merino, en su establecimiento de la plaza del Salvador. / L. N. Miguel Merino Cerezo, gerente de Mesetarios LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 28 abril 2019, 13:05

Su forma de entender y disfrutar la vida y sus placeres, su inconformismo y también su valentía y un toque de locura son los que han llevado a Miguel Merino a dejar una trayectoria de éxitos profesionales, para emprender en lo que más le gustaba. Él es el 'alma máter' de un gran proyecto gastronómico que acaba de ver la luz en Valladolid, Mesetarios, una tienda para los paladares más exigentes.

Llegó a Valladolid desde su Burgos natal para estudiar Ingeniería Industrial. Desde entonces, la capital del Pisuerga es su casa. Llevaba 20 años trabajando como ingeniero especializado en Administración de Empresas en diferentes multinacionales del sector de las telecomunicaciones, cuando decidió que había llegado el momento de cerrar una etapa para empezar otra. «Profesionalmente me fue muy bien y a nivel personal tuve grandes compañeros con muchísimo talento, pero quería cambiar de vida. El cuerpo me pedía arrancar un nuevo proyecto. Quería montar algo mío y desde cero, que tuviera que ver con mis aficiones y gustos y quería que fuera un trabajo que me motivara cada día, estando en un ambiente de disfrute», dice.

Esas aficiones a las que se refiere Miguel son dos principalmente: los viajes y la gastronomía. Él mismo se define como «un gran disfrutón de la cultura gastronómica». Le gusta comer bien y darse caprichos, sobre todo si está viajando. «Es algo que la sociedad cada vez aprecia más. Nos hemos hartado de los productos que no saben a nada, que son todos iguales y que nos meten por los ojos. Ahora se busca cada vez más el producto sostenible, de sabor y de calidad», asegura. «Hay toda una nueva terminología para aquellos a los que nos gusta disfrutar comiendo, aunque sea con un simple trozo de pan y de queso. Somos los ñamis, hocicones, panarras o gente morro fino. Son vocablos divertidos que reflejan el disfrute gastronómico. En cambio, huyo de otros términos como foody, delicattesen o gourmet que no me gustan tanto», añade.

Mesetarios Emprendedor. Miguel Merino Cerezo (51). Ingeniero Industrial especializado en Administración de Empresas. Fecha inicio de la actividad. Noviembre de 2018. Contacto. Plaza del Salvador, 2 47002 Valladolid www.mesetarios.com Telf: 983 34 97 58

Así que, después de dos décadas como ingeniero, en 2017 lo dejó todo para levantar su propio proyecto. Había pensado varias alternativas de negocio, hasta que se decantó por una tienda de productos de la tierra. Los ocho meses siguientes, los dedicó a viajar por toda Castilla y León buscando productores artesanos a los que contó su proyecto y les hizo partícipes de su idea. «Todos me recibieron fenomenal. Hacen productos maravillosos y considero que deben tener un espacio adecuado a esa calidad en el centro de una ciudad como Valladolid. Mi proyecto se basa en el amor a la tierra y a los valores de Castilla y León. Mesetarios es un espacio de venta de productos tradicionales, artesanos, de cercanía y de calidad de Castilla y León. Es un mercado de los productores de nuestra tierra», recalca.

Tardó cinco meses en tener a punto su plan de empresa y en paralelo empezó a trabajar en la imagen de marca y a formarse en materia de emprendimiento. «Hice el curso CREA de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid. Me ayudó muchísimo, no sólo a nivel formativo, sino también en la orientación por parte de profesionales y porque además me concedieron una beca de 1.500 euros. La Agencia de Innovación es una gran ayuda para los emprendedores de Valladolid», expone este emprendedor, que ha solicitado otras ayudas del Ayuntamiento y de la Junta. «Hay ayudas públicas, solo hay que saber buscarlas, tramitarlas y eso si, cumplir con todos los requisitos», dice.

Le costó dar con el local adecuado para su proyecto. Lo quería en la zona centro para aprovechar el trasiego de turistas y así poder dar a conocer a los de fuera los productos de la tierra. «Encontré este local en la plaza del Salvador, que es una maravilla. Es lo más parecido a una plaza de pueblo, pero en pleno casco histórico de Valladolid. Tiene mucha vida y cuajaba muy bien con mi idea de negocio», relata. Así que pronto se puso manos a la obra para acondicionar el local. Para ello, contó con la inestimable ayuda de los creativos de Microbio Comunicación, que convirtieron en realidad las imágenes que Miguel tenía en su cabeza. Un trabajo de diseño de marca que ha valido el importante premio Anuaria de Oro de comunicación. «Quería un diseño que se alejara de la Castilla triste que a veces nos representan. Deseaba reflejar una Castilla del siglo XXI, moderna y que sabe salir adelante de las dificultades. El local tiene el sello inconfundible del arquitecto salmantino Víctor Campal y de Microbio Comunicación. Me encanta porque es tal y como yo me lo había imaginado», dice sonriendo.

Mesetarios es una tienda gastronómica, un mercado permanente de productores artesanos de Castilla y León. Sus estanterías, cuidadosamente colocadas, están plagadas de productos de alta calidad, que sorprenden a los clientes. «Muchos de estos productos son muy conocidos en Europa, aunque no tanto aquí. Tenemos algunos fantásticos de las nueve provincias de la región», cuenta mientras muestra los embutidos ibéricos y de pueblo, quesos de autor, cafés de especialidad, chocolates, infusiones ecológicas, dulces de convento, lácteos de quesería y vino de distintas denominaciones de origen. También tiene vermuts, cervezas y pan artesano. Todo ello, puede ser preparado en vistosas cestas de regalos o como detalles para eventos, adaptados a todos los gustos y bolsillos. «Éste es un espacio vivo. Una tienda en la que ocurren cosas. Organizamos actividades, catas, presentaciones de productos y eventos privados, e incluso tengo todo preparado para hacer una pequeña cafetería en la que poder degustar los productos», concluye.