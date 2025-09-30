La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper

Agentes de la Policía Municipal y Nacional de Valladolid han auxiliado esta tarde a un hombre de 58 años que ha sufrido convulsiones mientras hacía ... la compra.

Una llamada desde el supermercado Dia de la Plaza Circular, ubicado en la antigua parroquia Inmaculado Corazón de María, alertaba sobre las 19:30 horas de que un cliente había comenzado a convulsionar en uno de los pasillos del establecimiento, según explicó un trabajador del comercio.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos ambulancias de Emergencias Sanitarias-Sacyl, una dotación de la Policía Municipal y otra de la Nacional.

Los policías han entrado al interior del establecimiento con un dispositivo de reanimación cardíaca, pero finalmente no ha sido necesario utilizarlo, ya que el personal sanitario ha consiguido estabilizar al hombre, que ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario en camilla y con una mascarilla de oxígeno para realizarle las pruebas necesarias.

Aunque finalmente ha quedado en un susto, la incidencia sanitaria ha provocado un considerable revuelo tanto en el interior del supermercado como entre los clientes de las terrazas próximas.