La Policía Nacional intenta impedir a El Norte tomar fotografías del hallazgo de un cadáver en el Pisuerga Un agente llegó a agarrar la cámara al profesional para que no captara imágenes desde el puente Juan de Austria cuando en ese momento varias personas transitaban por esa acera e incluso se detenían a observar la intervención

El Norte Valladolid Jueves, 10 de abril 2025, 18:59

La Policía Nacional ha impedido a El Norte de Castilla tomar imágenes de la intervención que se estaba llevando a cabo este jueves junto al puente Juan de Austria para sacar de las aguas del Pisuerga el cuerpo sin vida de un hombre, que más tarde se ha confirmado que se trataba del joven zaragozano Alejandro Aranda Lasheras, de quien no se tenían noticias desde el pasado 23 de marzo.

A la llegada del fotógrafo Alberto Mingueza al puente Juan de Austria, a las 13:03 horas, con una decena de personas apostadas en la barandilla observando la intervención, un agente del Cuerpo Nacional de Policía ha impedido al profesional tomar fotografías del momento, instándole a que se desplazara hacia otro punto (desde el otro extremo del puente, donde no se podían captar con claridad las imágenes), alegando en varias ocasiones que «a mí me ha dicho mi jefe que de momento no se pueden hacer fotos».

Si bien es cierto que minutos después se ha establecido un precinto policial de seguridad a ambos lados de uno de los márgenes del puente, impidiendo el paso de viandantes por la acera más próxima al lugar donde se estaba realizando la actuación, en el momento en el que el agente ha impedido al reportero gráfico de El Norte de Castilla hacer su trabajo había varias personas transitando por esa misma zona e incluso deteniéndose a observar lo que estaba sucediendo. De hecho, en un momento dado, el policía ha agarrado la cámara de Alberto Mingueza, que le ha recriminado el acto, mientras el primero insistía en que «no te voy a dejar, a mí me ha dicho el jefe que no se pueden hacer fotos».

El ejercicio periodístico en libertad, que es lo que realizaba el profesional de El Norte de Castilla, y más en un espacio público, es un derecho fundamental de nuestra democracia y está protegido por la Constitución Española.

Minutos más tarde, al otro lado del precinto policial, el reportero gráfico ha mostrado su predisposición de bajar por las escaleras que conducen hacia la zona ajardinada para que el fotógrafo pudiera tomar imágenes desde abajo, desde el otro lado donde se estaba llevando a cabo la intervención, una zona a priori permitida, ya que no estaba precintado ni se señalizaba que no se pudiera pasar (incluso había personas practicando deporte y caminando por esa misma zona). Sin embargo, otro de los policías ha tratado de colocarse junto a la escalinata para impedir el paso.

No obstante, al no estar precintado ni delimitado el acceso al parque (el precinto en esa zona únicamente abarcaba la acera del puente), ha podido bajar hasta esa zona por otro punto. Pese a los impedimentos, el profesional de la fotografía ha podido captar, como ha podido, imágenes del rescate de las aguas el cadáver.

Pero los impedimentos no han quedado ahí. Para poder tomar fotografías desde otro ángulo, tanto el fotógrafo como la redactora Eva Esteban se han desplazado hasta la pasarela del Museo de la Ciencia, donde minutos antes de su llegada estaban circulando con absoluta normalidad -aunque sin detenerse- decenas de escolares.

A la llegada al puente, que no se ha cerrado al paso de peatones, otros dos agentes de la Policía Nacional que en ese momento llegaban en motocicletas a la pasarela se han dirigido hacia el fotógrafo, diciéndoles de nuevo a ambos que no se podían tomar imágenes e instándoles a que ni siquiera podían detenerse para observar el dispositivo.