Rosa Gil lee el manifiesto del 25-N en la Delegación del Gobierno. Iván Tomé

Policía y Guardia Civil protegen a 820 víctimas de violencia de género en Valladolid

La tía de Teresa Rodríguez, la joven asesinada en Bruselas y elegida para leer el manifiesto del 25-N, pide «perspectiva de género» entre los operadores jurídicos

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:25

«Consenso». Esa fue la palabra que más se ha repetido en la mañana de este martes en la Delegación del Gobierno en Castilla y ... León ante el acto 'alternativo' al Ayuntamiento con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia de Género. Así que en este espacio es donde se han acogido a todas esas asociaciones y colectivos que se han desmarcado del evento del Consistorio (solo ha estado presente el PP) para darse cita en este nuevo emplazamiento.

