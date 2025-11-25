Policía y Guardia Civil protegen a 820 víctimas de violencia de género en Valladolid

«Consenso». Esa fue la palabra que más se ha repetido en la mañana de este martes en la Delegación del Gobierno en Castilla y ... León ante el acto 'alternativo' al Ayuntamiento con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia de Género. Así que en este espacio es donde se han acogido a todas esas asociaciones y colectivos que se han desmarcado del evento del Consistorio (solo ha estado presente el PP) para darse cita en este nuevo emplazamiento.

No se ha esquivado esa situación al inicio del acto en el que Rosa Gil, tía de la enfermera vallisoletana asesinada hace tres años en Bruselas, leyera el manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias. El primero en tomar la palabra ha sido el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, para remarcar el motivo que les había llevado hasta sus dependencias. «Tradicionalmente en esta ciudad se venía celebrando un acto institucional en el Ayuntamiento al que nos adheríamos todas las instituciones, partidos políticos, asociaciones, sindicatos..., pero este año no ha habido un consenso en el manifiesto que se pretendía pronunciar y a propuesta de algunas de estas asociaciones hemos decidido organizar este acto», ha agregado para detallar unas escalofriantes cifras.

«En 2025 llevamos ya 38 víctimas mortales asesinadas en España. En cuanto a menores, que también son afectados por esta lacra, son 65 los asesinados desde 2013. Este año se han asesinado a tres menores y en el año 2024 hubo nueve menores asesinados», ha continuado a la par que tocaba madera para que la provincia concluya este año sin asesinatos machistas.

Ampliar Blanca Llamazares, madre de Teresa Rodríguez Llamazares, en el acto. Iván Tomé

Sin crímenes de sangre por este motivo en Valladolid, el subdelegado ha ahondado en otro tipo de cifras. Alarmantes todas ellas al tratarse de una materia relevante. «El número de casos de violencia de género que tenemos activos y que son protegidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son 820 en Valladolid», ha proseguido.

Datos oficiales a los que le han puesto sentimiento y dolor diferentes representantes de asociaciones. Dunia Etura (UVA), Isabel Mateo (Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado), Conchi Minayo (presidenta de ADAVASYMT) y Nina Infante (Foro Feminista de Castilla y León) han hablado por parte de todos los allí convocantes. «Lo que falla es que no toda la sociedad estamos empujando a la vez para intentar eliminar este tipo de violencia. Hay una parte, y creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión, que son los hombres que no se sienten interpelados y que creo que tenemos que intentar, o algunos hombres, intentar que entiendan muy bien que esto no es una cuestión de mujeres», ha declarado Dunia Etura.

De igual manera han hablado de que el día contra la violencia de género tiene que estar presente el resto del año. «Reivindicamos los 365 días. Queremos que se acuerden las instituciones, incluida la prensa, de que todos los días y a todas las horas hay violencia de género, además de un recuerdo muy importante de la violencia vicaria, que se les hace también pasar por el camino de la amargura a los niños y niñas que son víctimas de esta violencia», ha subrayado Conchi Minayo.

Testimonios de todo tipo de índole para dar paso a Rosa Gil, la encargada de leer ante un salón abarrotado el manifiesto. Doble emotividad en el caso de esta abogada vallisoletana al perder hace tres años a su sobrina tras ser asesinada en Bruselas a manos de su expareja. Teresa Rodríguez Llamazares recibió, como su tía dijo ante los micrófonos, 153 puñaladas mortales. Se considera víctima indirecta de la violencia de género. «Llevo muchos años ejerciendo la abogacía, defendiendo a las víctimas de violencia de género, empatizando con ellas, estando con ellas, acompañándolas, llevándolas de la mano ante la Policía, prestándolas apoyo ante el juzgado, defendiéndolas como no puedo hacerlo de otra forma. Y para mí realmente es un muro infranqueable el pensar que ahora ya no estamos todos en contra de la violencia de género», ha agregado ante la prensa para recalcar que falta perspectiva de género.

«Violencia institucional»

«En muchos operadores jurídicos falta perspectiva de género y ese es el problema en muchas ocasiones con el que se encuentra la víctima. Que a veces se sienten víctimas de violencia institucional. Porque una víctima de violencia de género de una agresión sexual, que también es violencia de género, en muchísimas ocasiones se siente incomprendida cuando después de haber sufrido el calvario llega a la vista del juicio y considera el tribunal que no hay suficientes indicios y que por lo tanto se le absuelve», ha resumido Rosa Gil, que ha estado acompañada en el acto por la madre de Teresa.

Su comparecencia ante los medios ha concluido con el hecho que su familia ha sufrido por el asesinato de Teresa Rodríguez Llamazares. «No había denuncias. Nadie sospechaba que podía ser eso. Simplemente mi sobrina había dicho no, no quiero seguir con la relación y eso no fue asumido por su asesino. Ahora ya puedo decir que es asesino porque hay sentencia condenatoria. No fue asumido por su asesino y engañando, utilizando los medios que él consideró oportunos cuando ya no había nada que hacer y cuando ya vio que no había nada que hacer, le engañó, se metió en su domicilio y le asestó 153 puñaladas y le sesgó la vida a una niña de 23 años simplemente por decir no», ha concluido antes de leer el manifiesto.