La Plaza Mayor acogerá la entrega de la Medalla de Oro a la Policía Local el 12 de enero

El 12 de enero de 2026 no será un lunes cualquiera en Valladolid. Primero, porque esa mañana la Policía Municipal recibirá la Medalla de Oro ... de la Ciudad; y segundo, porque lo hará exactamente doscientos años después de la creación del Cuerpo, uno de los más antiguos de España. Así lo anunció este sábado el alcalde, Jesús Julio Carnero, que avanzó que la «intención» es llevar a cabo el acto en la Plaza Mayor para, entre otros aspectos, acercar la celebración a la ciudadanía.

Aún quedan flecos por cerrar, pero la idea es que se realice hacia las doce del mediodía. «No será un día especialmente caluroso, pero como es el día de la constitución de la Policía Local, así lo haremos», aseveró Carnero.

No obstante, si las condiciones meteorológicas lo impiden, ya se tiene en la mente un «plan B»: la Feria de Muestras. «Tenemos un antecedente, el 12 de octubre del año pasado con la Guardia Civil; hubo esa necesidad dado que llovía y lo hicimos perfectamente, así que si no se puede en la Plaza, se hará ahí», añadió.

Un papel «importantísimo»

Asimismo, el regidor señaló durante su intervención en el acto oficial de celebración del Día del Cuerpo que, con motivo del bicentenario de su puesta en marcha, un «espacio público» de la capital vallisoletana aún por determinar llevará el nombre de la Policía Local.

«Lo determinaremos y, cuando lo hagamos, lo daremos a conocer», sentenció el primer edil, que en este sentido también hizo hincapié en el «importantísimo papel» desarrollado por todos los agentes que han pasado por el Cuerpo a lo largo de sus doscientos años.