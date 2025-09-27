El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde, Jesús Julio Carnero (derecha), en la exhibición de medios de la Policía Local junto a la superintendente jefa y el concejal de Seguridad Ciudadana. Iván Tomé

La Plaza Mayor acogerá la entrega de la Medalla de Oro a la Policía Local el 12 de enero

El alcalde anuncia que un «espacio público de la ciudad» aún por determinar llevará el nombre del Cuerpo

Eva Esteban

Eva Esteban

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:49

El 12 de enero de 2026 no será un lunes cualquiera en Valladolid. Primero, porque esa mañana la Policía Municipal recibirá la Medalla de Oro ... de la Ciudad; y segundo, porque lo hará exactamente doscientos años después de la creación del Cuerpo, uno de los más antiguos de España. Así lo anunció este sábado el alcalde, Jesús Julio Carnero, que avanzó que la «intención» es llevar a cabo el acto en la Plaza Mayor para, entre otros aspectos, acercar la celebración a la ciudadanía.

