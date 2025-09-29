El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Elena Rodríguez Sáez en su peluquería de Parque Alameda. Aida Barrio

La peluquera vallisoletana que participará en la final de 'los Óscar de la peluquería'

El concurso tiene un origen benéfico y el dinero recaudado se destinará para la lucha contra la leucemia

Ángela Zangróniz

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:53

«Peluquera, que no estilista». Así se define la vallisoletana Elena Rodríguez Sáez que, tras su paso por Chicago, vuelve a apuntar a lo ... más alto tras haber sido seleccionada para la final de los conocidos como 'los Óscar de la Peluquería'. Tras muchos años de duro trabajo -lleva en el oficio desde 1999- y varios galardones nacionales e internacionales, esta nominación demuestra el progreso que han tenido sus creaciones a lo largo de su carrera profesional. «Significa avance», expresaba una Elena que ha ido evolucionando año tras año. «Me doy cuenta de que voy dando pasitos y voy experimentando en cosas que me gusta conocer».

