La peluquera vallisoletana que participará en la final de 'los Óscar de la peluquería'

«Peluquera, que no estilista». Así se define la vallisoletana Elena Rodríguez Sáez que, tras su paso por Chicago, vuelve a apuntar a lo ... más alto tras haber sido seleccionada para la final de los conocidos como 'los Óscar de la Peluquería'. Tras muchos años de duro trabajo -lleva en el oficio desde 1999- y varios galardones nacionales e internacionales, esta nominación demuestra el progreso que han tenido sus creaciones a lo largo de su carrera profesional. «Significa avance», expresaba una Elena que ha ido evolucionando año tras año. «Me doy cuenta de que voy dando pasitos y voy experimentando en cosas que me gusta conocer».

Llega a los International Visionary Awards de Milán junto a un selecto grupo de 13 profesionales a los que tendrá que hacer frente en su categoría para alzarse con el gran premio final de la categoría The Alternative Hair Show. «Los peluqueros no solo nos dedicamos a peinar, sino que podemos hacer cosas muy válidas e importantes a través del pelo». Y es que este no es solo un concurso en el que diferentes artistas se expresan y ponen a prueba su destreza con las tijeras, si no que tiene un origen benéfico.

Lucha contra la leucemia

«Es muy bonita la historia», dice. Nace tras la muerte por leucemia del primer hijo de dos años del reconocido peluquero Tony Rizzo. Ante este trágico suceso el estilista y su mujer decidieron hacer frente a esta enfermedad creando un evento benéfico relacionado con su profesión y en el que terminaron involucrando a todos sus amigos. De esta trágica historia nacen 'los Óscar de la Peluquería' que celebran este año su edición número 42.

Para participar hay que enviar una 'carta de presentación' de alguna colección realizada en los últimos 12 meses y por cada una de las imágenes enviadas hay que pagar 50 libras y la inscripción del concurso varía dependiendo del número de trabajos enviados. Los participantes suelen enviar más de una imagen «porque todas las colecciones son de tres a cuatro fotos», explica Elena. En su caso fueron tres y dice emocionada: «Es la primera vez que mi inscripción sé dónde va y encima sirve para lo que sirve». Cree que es una iniciativa muy bonita y le enorgullece saber que su dinero irá a parar a la lucha contra el cáncer.

La vallisoletana tendrá que demostrar su técnica con las tijeras y con el color en la gran final de la categoría Cut & Color -las otras son Mens y Avant Grade-. «He presentado una colección que he creado con cuatro imágenes, cuatro modelos, una propuesta de algo que a mí me ha apetecido, que tiene un nombre,'Look at me', mírame», explica mientras desgrana los detalles de su proyecto. Esta idea toma forma con una mujer que tiene la mirada centrada en lo que quiere hacer, es un reclamo para ser mirada, para ser vista. «Si me dices un piropo no me voy a ofender porque sé lo que soy y te estoy diciendo mírame, ese el mensaje».

A estas alturas, y un mes antes de poner rumbo a Milán, está tranquila y tiene todo mentalmente planificado, pero en escena «lo que más nerviosa me pone es que todo lo que he preparado no me salga». De todos los concursos en los que ha participado cree que es el más especial ya que esta vez no viaja sola e irá acompañada de todas las personas que trabajan con ella. «Es la primera vez que lo vamos a hacer y seguro que nos lo pasaremos muy bien», menciona emocionada.

Ampliar La peluquera Elena Rodríguez Sáez junto a sus tijeras. Aida Barrio

Arquitectura clásica

Todo este trabajo detrás de la colección servirá de poco una vez llegue a tierras italianas junto a su equipo ya que la dinámica es diferente. Cada finalista tiene asignada una palabra y a través de ella tiene que ser capaz de evocar un sentimiento que traslade a los jueces hacia algo inspirador y novedoso relacionado con su peinado. «Yo no voy a hacer nada de lo que he presentado» Nada tiene que ver el trabajo entregado con la propuesta que realizará para intentar llevarse 'el Óscar'.

Su inspiración surgió durante sus vacaciones. «De repente me vino una imagen a la cabeza», dice mientras gesticula y revela los entresijos de una creación que será revelada en la gran final. Elena apuesta por algo novedoso y por combinar de forma geométrica aspectos de la arquitectura clásica -fácilmente reconocibles por el ojo y que nos trasladan hacia una imagen nítida- junto con detalles un tanto terroríficos. «Ya sé que es muy raro». Utilizará tonos claros y desgastados sobre una modelo con cabello claro, creando un efecto 'vintage', lo que hará que el jurado se traslade a épocas pasadas.

Sus atrevidas y coloridas creaciones son complicadas de ver por las calles de nuestra ciudad, no mucha gente apuesta por colores vivos y cortes poco normativos, aunque cree que los vallisoletanos son bastante arriesgados a la hora de estilizar su pelo. «Siempre se ha dicho que somos muy clásicos pero creo que las generaciones que vienen son más modernas».

«Los colores que van a crear tendencia son los marrones, los 'mocha-mousse', los rubios más naturales, más dorados, beige, caramelo, y el cobre también tiene su puntito», menciona Elena para que los menos atrevidos conozcan las tendencias de la temporada. En cuanto a los cortes, «seguimos trabajando mucho los 'shaggy', los 'mullet', tanto el masculino como el femenino».

Con apenas tiempo para practicar su propuesta para The Alternative Hair Show -por su negocio en Parque Alameda-, afronta con mucha ilusión su participación en los premios. «He conseguido, participar y ya, lo que ocurra allí y quién gane pues mis felicidades, porque es arte y lo que a uno le puede valer como ganador a otro no. Yo no soy el jurado», menciona Elena, quien creó la colección seleccionada para participar en diferentes concursos y «en uno de ellos ha pintado».