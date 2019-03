Pacma lamenta que la protesta de cazadores se vincule al mundo rural y el PP dice que blindará la ley Un cazador con su perro en el término de Mojados (Valladolid). / G. VILLAMIL La capital de España acoge este domingo un acto contra la suspensión cautelar de cazar dictada por el TSJ EL NORTE VALLADOLID Sábado, 2 marzo 2019, 20:44

El Partido Animalista (Pacma), que ha promovido el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que ha supuesto la suspensión cautelar de todo tipo de caza en la comunidad autónoma, se pronunció ayer sobre la concentración que reunirá este domingo en Madrid a miles de cazadores que protestarán por este auto judicial. Asociaciones provinciales de cazadores han anunciado que sumarán al acto. Pacma lamenta que los organizadores vinculen la caza con el mundo rural.

«Quienes maltratan animales se manifestarán en Madrid en un intento de apropiarse del mundo rural y utilizarlo como carta blanca para seguir matando», afirma el Partido Animalista en una nota, en la que considera que «es un intento de manipular al mundo rural en defensa de la caza, una actividad amenazada por el creciente rechazo de la sociedad hacia la violencia contra los animales», según la presidenta del Partido Animalista, Silvia Barquero.

Para Barquero, se quiere hacernos creer que el mundo rural necesita a la caza. «El mundo rural es mucho más que maltrato animal. La caza, los festejos taurinos o las actividades como el tiro y arrastre, solo perjudican su imagen y economía. El principal enemigo del mundo rural es la caza», subrayó.

Para el Pacma, «la caza es la actividad que más daño hace a los entornos de nuestros pueblos y son muchas las evidencias. Los cazadores no tienen reparo en acabar con la diversidad sin tener datos reales de los censos y las situaciones de las distintas poblaciones de animales, como ha quedado demostrado en Castilla y León gracias al auto que ha paralizado la caza por la falta de evidencias científicas que certificaran la buena salud de la fauna».

En su defensa de la decisión judicial, los animalistas culpan a los cazadores de perjudicar el medio ambiente.

«Se calcula que los cazadores vierten al campo 6.000 toneladas de plomo cada año que tarda en desaparecer siglos, y que contamina el campo y envenena a los animales a través del agua», dice.

Pero esta formación no son los únicos daños que la caza le provoca al mundo rural. «Si alguien piensa que no se le pueden poner puertas al campo, que se pasee por el entorno natural y compruebe que la mayor parte del mismo está acotado por los cazadores. Ellos están echando del campo a los que queremos hacer turismo rural, deporte en bicicleta, practicar senderismo o montañismo o, simplemente, pasear con nuestro perro. Vivo en un pueblo de mil habitantes, en zona rural, y nadie tiene que explicarme que la caza es ínfima, dañina y no representa el mundo rural», dice Barquero.

Pacma asegura que quiere defender con el recurso los verdaderos valores del mundo rural: el florecer de la vida silvestre, el turismo rural, las actividades en contacto con la naturaleza sin riesgo ni miedo a las balas de los cazadores, las artesanías, los pueblos blancos o la agricultura ecológica».

Unidad Regionalista y PP

En el debate sobre este auto judicial también han entrado otros partidos, como Unidad Regionalistas de Castilla yLeón (URCYL) o el Partido Popular, que mostraron ayer su apoyo al mundo rural y sus tradiciones.

«No podemos permitir ni un minuto más que arremetan contra nuestras tradiciones, que nos agredan e insulten, que acaben con el desarrollo rural, con millones de puestos de trabajo, con la actividad profesional que da el pan a miles de familias y contra nuestros derechos».

URCYL apuesta por desarrollar una actividad legal, reglada y que beneficia al medio ambiente, al campo y al impulso rural de muchos pueblos y comarcas.

Por ello, los regionalistas hicieron ayer un llamamiento a los ciudadanos de Castilla y León, para que defiendan un «compromiso verdadero con el medio rural y sus tradiciones, pesca, caza, agricultura, ganadería, forestal, minas y las tradiciones».

Por su parte, el presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que el PP blindará la caza en la Comunidad de «las manos tramposas» de la «minoría animalista» que pretende «ensuciar» esta práctica e «imponer su modelo de vida», informa Europa Press.

Así lo ha defendido este sábado el candidato el PP a presidir la Junta de Castilla y León en el Foro Economía y Empleo que ha celebrado su formación en Valladolid.

Fernández Mañueco insistió en que la «mayoría silenciosa» de Castilla y León no está «de acuerdo» con la «injusticia» de suspender la caza. De este modo, ha defendido la ley de blindar la caza, que cuenta con el apoyo de parte de la oposición, como PSOE y Cs, la cual pretende proteger el medioambiente de la Comunidad, fijar empleo, garantizar la seguridad vial y la sanidad animal, entre otras cuestiones.

La Real Federación Española de Caza y las Federaciones Autonómicas de Caza han informado que acudirán al acto de Madrid.