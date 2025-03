Qué opinan los vallisoletanos de la recomendación de la UE de preparar un kit de supervencia

El contexto geopolítco actual se encuentra en un momento de incertidumbre. La elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos y su amenaza de abandonar la OTAN si sus socios europeos no incrementan el gasto en defensa ha sacudido la política de paz del viejo continente.

Ante una situación inaudita, Europa prepara un plan para aumentar el gasto en defensa en 800.000 millones de euros, además de concienciar a los ciudadanos europeos sobre los métodos de actuación en caso de ciberataque, catástrofe natural o conflicto bélico. Entre estas instrucciones se encuentra el nuevo 'kit de supervivencia', que insta a la población a hacerse con los recursos necesario para ser autosuficiente durante 72 horas y los ciudadanos vallisoletanos se han hecho eco de esta noticia.

La opinión de Alfonso Sevillano, docente, va en contra de estas políticas, argumentando que «invertir en defensa más de lo que se invierte yo no lo haría, no estoy de acuerdo». Reconoce que las declaraciones de «esta gente» asustan pero «no voy a vivir con miedo» y no va «a seguir la recomendación».

El caso contrario es el de Laia Vinyeta, de profesión socióloga, a la que esta idea del kit le genera «más pánico que otra cosa». Añade que «pensar en una posible tercera guerra mundial me da pavor» y señala directamente a Bruselas, donde considera que «se van tomando medidas que nos pueden afectar potencialmente a todos pero que nadie nos explica concretamente». Debido a esta desinformación por parte de las instituciones europeas cree que «estamos a la expectativa de ver qué deciden Bruselas, Putin, Zelenski, Trump y Elon Musk».

Ante la pregunta de si ella va a seguir estas recomendaciones, echa la vista atrás y reconoce que «lo hará» porque «cuando se suponía que el virus de la covid estaba en China y nadie hizo caso de las recomendaciones, al final llegó y pasó todo lo que pasó, por tanto si llega el momento lo haré.»

La misma reflexión hace Silvia Martínez, maestra, puesto que «ya vivimos en la covid una situación de tener que tener alimentos en casa» apostillando que «no está de más tener alimentos no perecederos en la despensa» aunque recuerda que «no siempre se tiene el espacio idóneo»

Reconoce que ella no ha comenzado a hacerlo, esperando a que «los gobiernos nos indiquen si tenemos que hacerlo» aunque considera el aviso como «una alarma social y un poco peligrosa».

Para otros ciudadanos como Ángel del Valle, este aviso «le parece bien» y no le da miedo porque «hay que estar preparado para lo que se avecina». Reconoce que él mismo lo está haciendo, adquiriendo «latas de conserva, botellas de agua, las tabletas de yodo, las linternas, las pilas, el transistor... todo eso».

En el caso de Jose Carlos Martín, jubilado, reconoce que la noticia «ha caido un poco por sorpresa, pero esto fomenta que a la gente le entre ansiedad y comienze a comprar». Apostilla que él de momento no lo ha hecho, «porque para 72 horas lo tienes en casa».