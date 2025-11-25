El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una clínica dental en Valladolid. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Los odontólogos instan a los pacientes «a verificar la cualificación antes de someterse a cualquier sedación»

El colegio oficial admite que la anestesia endovenosa, como la empleada con la menor que falleció tras acudir al dentista en Alzira, «no es la más habitual, aunque muy útil en Odontopediatría»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:53

La muerte de una niña de 6 años y el ingreso hospitalario en la UCI de otra menor de 4 tras haber sido sedadas con ... anestesia como paso previo a un tratamiento en la misma clínica dental de Alzira (Valencia) han generado una profunda preocupación social y numerosas dudas desde el pasado jueves. Por este motivo, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región se suman al comunicado oficial emitido por el Consejo General de Dentistas de España para expresar su profundo pesar, trasladar su apoyo la familia de la menor y pedir calma y rigor a la hora de tratar lo ocurrido.

Te puede interesar

