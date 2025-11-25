Los odontólogos instan a los pacientes «a verificar la cualificación antes de someterse a cualquier sedación»

La muerte de una niña de 6 años y el ingreso hospitalario en la UCI de otra menor de 4 tras haber sido sedadas con ... anestesia como paso previo a un tratamiento en la misma clínica dental de Alzira (Valencia) han generado una profunda preocupación social y numerosas dudas desde el pasado jueves. Por este motivo, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región se suman al comunicado oficial emitido por el Consejo General de Dentistas de España para expresar su profundo pesar, trasladar su apoyo la familia de la menor y pedir calma y rigor a la hora de tratar lo ocurrido.

«Sencillamente porque desde entonces no tenemos información de lo que ha ocurrido y sí mucho revuelo mediático que no ayuda a aclarar nada. No sabemos qué es lo que ha desencadenado esta tragedia. Solo sabemos que tanto el dentista responsable del tratamiento como el médico especialista que llevó a cabo la sedación se encuentran debidamente colegiados, sin que conste sobre ellos ninguna inhabilitación ni limitación para el ejercicio profesional», explica José Manuel Cuadrillero, asesor jurídico y director gerente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región.

Cuadrillero insta a «ser prudentes y rigurosos» y lanza un mensaje de tranquilidad a la sociedad. «Hay un absoluto compromiso con el paciente y se garantiza la seguridad del mismo», admite. Quieren dejar claro -desde la entidad que engloba las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora- que «los pacientes no deben quedarse con la duda antes de someterse a cualquier tratamiento» y pueden acudir al Colegio o preguntar en la propia clínica. «Antes de someterse a cualquier sedación, pregunten siempre quién va a realizarla y verifiquen que se trata de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación», explica.

Explica Cuadrillero que, de ser necesario, la técnica más común empleada en clínicas dentales es la de la sedación por inhalación (en la que se utiliza una mezcla de óxido nitroso y oxígeno a través de una mascarilla para inducir un estado de relajación y calma). «El caso de la sedación endovenosa no es la más habitual y como sucede con cualquier procedimiento médico, no está completamente exenta de riesgos. Depende mucho del tipo de paciente y se emplea en casos específicos, como por ejemplo, en personas hipocondríacas o con dificultades la hora de ser intervenidos».

Aunque aclara que en el ámbito odontopediátrico es una sedación muy útil para disminuir la ansiedad y que el paciente colabore. «No se trata de una sedación completa, sino de fármacos que disminuyen de forma leve o moderada el nivel de consciencia del paciente que se siente más relajado, adormilado y tranquilo. Así mejora la colaboración y facilitar la realización de tratamientos que, de otro modo, podrían resultar inviables».

Por el momento, y a la espera de que se esclarezca qué le pudo suceder a la niña que había sido sometida a la extracción de unos dientes de leche y algunos empastes, desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la región piden cautela a la hora de trata el tema. «Nos ponemos a disposición de las autoridades para colaborar en todo aquello que se requiera a fin de contribuir al completo esclarecimiento de los hechos».