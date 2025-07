Nervios, esfuerzo y pocas horas de sueño en «la última oportunidad» para entrar a la Universidad

Los hay que no aprobaron algunas asignaturas de Bachillerato, otros que suspendieron la prueba en la convocatoria ordinaria y algunos pocos que desean mejorar su ... nota para entrar en la carrera de sus sueños. Sea como sea la convocatoria extraordinaria de la PAU acoge a casi 900 alumnos del distrito de la Universidad de Valladolid -Valladolid, Segovia, Soria y Palencia-. El primero de los examenes, Lengua Castellana y Literatura, ha dado comienzo hoy a las 8:30 horas de la mañana y el resto de las pruebas se extenderán hasta el próximo 3 de julio.

Los primeros alumnos, ya examinados, comenzaban a salir del aulario a partir de las 10:00 horas de la mañana -una hora después de que diese comienzo la prueba- tras haber completado la prueba de Lengua Castellana y Literatura. Un exámen en el que el comentario de texto de la escritora Espido Freire para 20 minutos publicado el pasado 27 de junio bajo el título 'Anillos en la madera'. Además los alumnos han tenido que analizar la frase «hemos compuesto un mundo en el que la vez se percibe como una isla lejana» y elegir entre Antonio Machado o Miguel Delibes en la pregunta de Literatura.

Entre los institutos y colegios que hoy presentaban alumnos a la convocatoria extraordinaria de la PAU, el IES Antonio Tovar, cerca del Centro de Deporte y Ocio Palero, ha sido el centro que más alumnos ha presentado -un total de 27 a Lengua Castellana y Literatura y 22 a Historia de la Filosofía- seguido del IES Zorrilla, en la Plaza San Pablo, -con 21 alumnos en Lengua y 10 en Filosofía-.

Precisamente tres chicas de IES Antonio Tovar salían juntas del primer examen de la mañana. «No ha sido extremadamente difícil. El comentario de texto muy asequible y la frase de sintaxis también», señalaba una de ellas, que prefería no desvelar su nombre. Otra del grupo del IES Antonio Tovar confesaba que «me había descartado a Antonio Machado y a Miguel Delibes y justo han caído los dos así que lo he salvado un poco como he podido».

Este año como principal novedad los alumnos no tienen dos modelos de examen entre los que elegir como en ediciones pasada si no un único modelo que contempla opciones a elegir en alguno de los apartados. Por ejemplo, el Lengua Castellana y Literatura no se puede elegir entre dos comentarios de textos porque solo hay una opción, al igual que con la frase de sintaxis. En el apartado de Literatura los alumnos eligen entre dos autores, en este caso entre Miguel Delibes y Antonio Machado.

Otro de los institutos que se ha examinado en el Aulario ha sido el IES Emperador Carlos, de Medina del Campo. Ángel López salía del exámen visiblemente contento: «Me ha salido bastante bien, la verdad que me lo imaginaba peor». «Suspendí tres asignaturas de Bachillerato y me ha tocado hacer la PAU ahora. Quiero entrar a algún modulo porque no quiero hacer carrera universitario así que vengo por tener la nota por si en algún momento me hace falta», relata el joven, y añade: «Al final es un examen y no he venido demasiado nervioso porque tampoco me juego nada».

La PAU en datos

La Prueba de Acceso a la Universidad en convocatoria ordinaria que se celebró entre el 3 y el 5 de junio en los distritos de las cuatro instituciones académicas públicas de Castilla y León, contó con un total de 11.156 alumnos inscritos. En el distrito de la Universidad de Valladolid, de los 4.219 alumnos y alumnas que hicieron los exámenes consiguieron un aprobado en el 97,04% de los estudiantes del distrito de la UVA -Valladolid, Segovia, Palencia y Soria-.