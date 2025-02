'Si Jesús hubiera tenido Instagram', un musical sobre el buen uso de internet con 3.200 alumnos de Valladolid

Más de 3.200 alumnos de la capital y de la provincia vallisoletana participarán en un proyecto cultural y religioso en sus centros educativos para ... promover un espectáculo donde –junto a actores y músicos profesionales, padres y profesores– analizarán las excelencias y las carencias del uso de Internet. Llevar al escenario un trabajo de este calado es complicado y por eso, para tenerlo todo bien estudiado, un centenar de docentes participaron ayer en una jornada formativa con el fin de ensayar las canciones y coreografías de esta novedosa propuesta. La iniciativa pretende involucrar al alumnado en un consumo responsable de Internet trabajando en las aulas la parte educativa, musical y artística desde un punto de vista espiritual bajo el título 'Si Jesús hubiera tenido Instagram'.

45 centros escolares, públicos y concertados trabajan en esta historia musical en la que participan estudiantes de entre 8 y 14 años con el apoyo de casi un centenar de profesores. Los docentes trabajan en sus clases desde el pasado mes de noviembre en un contexto «actual, fresco y motivador» en una actividad que culminará la última semana de mayo con el estreno del musical en el Centro Cultural Miguel Delibes.

Ampliar Los profesores durante el acto en el Miguel Delibes. Mar García

El arzobispo, Luis Argüello, asistió al primer ensayo para dar la bienvenida a los profesores que han decidido involucrarse en esta propuesta nacida desde una productora vallisoletana, Cantamor, que también ha conseguido el interés de provincias como Palencia, León, Salamanca y Zamora, donde otros 3.000 alumnos y casi 100 docentes están trabajando para realizar el musical en sus respectivas ciudades.

Los valores de este musical los trabajan previamente los profesores, en dos sesiones durante el primer y segundo trimestre, quienes también desarrollan sus conocimientos con materiales y unidades didácticas específicas. «Son textos muy trabajados y con un importante componente pedagógico, donde la motivación musical se convierte en esencial y característica para suscitar el interés del alumnado», tal y como explican sus creadores, quienes a su vez han escrito el guion y compuesto todas las canciones, Goyo Casado y Sergio Merino, los mismos responsables que han dirigido el ensayo en la Sala Experimental del Miguel Delibes.

Los profesores participantes

La historia didáctica sobre una buena utilización de las redes sociales avanza durante este curso tanto en los colegios como en casa dado que los protagonistas van pidiendo consejo a sus profesores y familiares, siendo todos parte activa en una correcta formación alrededor de Internet y todos los contenidos que se presentan incluyendo la reflexión que da título al musical. En este sentido, por ejemplo, la responsable de pastoral del Colegio San José, Marta Ganso, recordaba sobre la «responsabilidad» del uso de Internet, móviles, redes sociales… «Hacer un musical con este título de por sí habla de lo explícito de la experiencia», comenta esta profesora de Jesuitas al señalar que con esta experiencia «se trata de aprender a vivir las dificultades o situaciones normales que los alumnos se van a encontrar desde la vivencia evangélica».

En cuanto a la participación, «los niños lo están trabajando con especial ilusión y ha significado para ellos una gran motivación en las aulas», indica Cristina Galán del CEIP Cuadrado Lomas, destacando que este musical «es una oportunidad muy buena para los chavales para encontrase con ellos mismos». «Están muy emocionados y muy contentos de participar en el musical», subraya Cristina que, de igual manera que Marta, destacan que «es una oferta voluntaria que ha aceptado el alumnado y sus familias con una respuesta muy generosa». Otra docente de Renedo de Esgueva, Caridad Fernández, por su lado, califica esta oportunidad de «maravillosa» para que los alumnos «reflexionen sobre el uso responsable del móvil de una manera creativa y atractiva donde además de insistir en valores también se fomenta la expresión artística y el trabajo en equipo». «La música es un aprendizaje poderoso en la educación que se junta en este proyecto con un mensaje de esperanza y valores espirituales», aseveró para considerar que iniciativas como esta son «una experiencia y participación entre ellos y con otros colegios».

Los creadores del musical

«Esta producción nace para lanzar un mensaje de amor a los alumnos haciéndolo extender a sus familias y al público en general que quiera verlo en directo, dado que en esos espectáculos se cuidará especialmente la belleza y la estética artística para vivir entre todos una fiesta musical compartida». Así, Goyo Casado remarca que se ha creado la propuesta «para vivir la fe con alegría y compañía». Este sacerdote de la Diócesis de Valladolid, también docente del Colegio San José, junto con Sergio Merino, director de un centro escolar además de músico, coincide en apuntar que este musical es misión «porque trata de evangelizar de una forma diferente y novedosa con mensajes acordes a la realidad actual de los adolescentes y jóvenes con mensajes positivos y absolutamente universales que cualquiera querría para su vida o la vida de sus hijos».

«Creyentes o no, podrán disfrutar de este espectáculo que desarrolla una historia de amistad de la forma más natural posible y que cuida o ayuda a reflexionar sobre la espiritualidad que nuestros jóvenes también tienen y que debe ser atendida. Es necesario ahora más que nunca invitar a la reflexión a los jóvenes y, por qué no, también a sus familias», indican los autores del proyecto a partir de un mensaje a los centros educativos desde la asignatura de religión y a las familias a acudir a ver el espectáculo, «tengan o no tengan fe por la motivación espiritual que tiene el musical dado que nace con un mensaje de amor y amistad con el recordatorio a las familias de acompañar en el caminar de sus hijos tras haberles dado un móvil».