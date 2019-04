«Las mujeres periodistas aún no estamos en los espacios de opinión ni de dirección» Carmen Sarmiento, Rosa María Calaf y Elena Martí, en la facultad de Filosofía y Letras. / Rodrigo Jiménez Las veteranas televisivas Rosa Calaf, Elena Martí y Carmen Sarmiento reclaman una visión femenina al tratar la información ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Jueves, 25 abril 2019, 19:30

En 1966, Elena Martí comenzó a oficiar como locutora en Televisión Española. No era fácil entonces. El Norte de Castilla, que cumple 165 años de historia, tuvo a su primera redactora en plantilla en 1970, cuando desembarcó la pionera Maribel Rodicio. Carmen Sarmiento llegó a la tele en 1968 y Rosa María Calaf, en 1970. En la Universidad de Valladolid, donde el número de mujeres matriculadas en Periodismo supera ampliamente al de hombres (313 a 211 en el presente curso), las tres televisivas quisieron explicar que esos avances que se han producido aún están lejos de alcanzar el objetivo de la igualdad real. También en esta profesión.

«En nuestra época las mujeres acudíamos por cientos a las escuelas y las facultades en un terreno que nos había sido bastante vedado hasta entonces, no solo por los estudios sino porque luego, a la salida, había como un corralito de periodismo femenino, dedicado a temas femeninos, y nosotras llegamos diciendo que queríamos hacer de todo.Porque sabíamos hacer de todo y, si no, lo aprenderíamos», señalaba Elena Martí antes de la conferencia a tres bandas organizada bajo el paraguas de 'Los jueves de letras'. Esto, en la práctica, significaba que no se podía enviar a una mujer a la guerra, como le dijeron a Carmen Sarmiento. «Cuando entré en televisión había dos mujeres más en el telediario conmigo y tuvimos que luchar desesperadamente para hacer otro tipo de periodismo. Lo que se hacía era cocina, moda, peluquería... Cuando quise ir por primera vez a un conflicto de guerra, el directivo de televisión en aquel momento me dijo '¿cómo vamos a mandar a una mujer a la guerra?'. Había un paternalismo que si hubiera prevalecido yo no hubiera hecho ni la mitad de la carrera que he hecho», relataba Sarmiento.

Carrera que incluyó, recuerda a vuela pluma, «la emboscada en Nicaragua, el fuego cruzado en El Salvador...». Y sobre todo lo que para ella fue «un trabajo pionero, llevar el feminismo a la televisión. Contar los países a través de las mujeres». Y de ahí a su serie 'Mujeres de América Latina'. «En ella confluyeron mis tres grandes pasiones: feminismo, América Latina y televisión», admite.

Un feminismo que demanda Rosa María Calaf, otra ilustre de la televisión, como modo necesario de percibir una visión completa del mundo. Parte de una base general. «El material sobre el que trabajamos es el mismo y hay unos parámetros que da igual que se sea hombre o mujer: rigor, honestidad, pluralidad». Sin embargo, hay matices interesantes, advierte. «Se ha comprobado que posiblemente en la selección de noticias y su tratamiento hay una visión diferente o por lo menos que introduce conceptos diferentes. Realmente se ven los temas desde el punto de vista de todos, no solo desde una visión masculina. En la televisión pública francesa se pasó del 5% al 9% de mujeres en la redacción y al cabo de un año se vio que había habido más temas enfocados con perspectiva de género y con tratamiento de perspectiva de género, que no existía entonces. En ese sentido sí puede haber una influencia a mejor para todos, porque estaremos reflejando la totalidad de la sociedad». Y denuncia que, a pesar del incremento notable de mujeres en el campo periodístico, ese aumento no ha llegado a todos los estamentos. «No estamos en los espacios de Opinión, ni en los de Dirección. No se tratan los temas desde el punto de vista de cómo afectan a las mujeres, no se segregan los datos. Hay toda una serie de comportamientos que significa que se está continuando ese papel de secundariedad en la información».

Martí, en cambio, apunta a una renovación más amplia del oficio. «Ya no es una cuestión de que las chicas tengamos que luchar más que los chicos, que sí, pero la labor que nos espera a todos es mejorar la calidad de la información en los medios audiovisuales, porque los avances técnicos están oscureciendo el contenido, la sustancia, el porqué».