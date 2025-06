Las Moreras se preparan para recibir a miles de vallisoletanos en San Juan

Sergio García Valladolid Domingo, 22 de junio 2025, 15:02 | Actualizado 16:18h. Comenta Compartir

Será este lunes por la noche, pero el aspecto ya da a entender que algo va a pasar ahí. Que tanta valla, estructura, no es ... casual. Las playas de Las Moreras comienza a coger forma, no por el verano, que también –mucha gente aprovechaba a tomar el sol–, si no por la noche de San Juan. Como es habitual, el espacio acogerá a miles de personas desde la tarde del lunes, quienes conforme se esconda el sol prenderán pequeñas hogueras junto al Pisuerga mientras que la grande, la que más ilumina la noche, se prenderá a medianoche, como es tradicional.

A falta de 24 horas para que empiece todo el jaleo, las pistas deportivas solo cuentan con el perímetro donde se ubicará el escenario, que todavía falta por montar. A un lado se apilan las verjas de la barricada que separarán al público, mientras que ya se empiezan a observar las primeras barras que darán servicio durante toda la tarde y buena parte de la noche. A lo largo de todo el paseo y hasta La Rosaleda se han instalado también decenas de contenedores, dos cada apenas diez metros, más otros tantos en las zonas ajardinadas para favorecer la limpieza una vez terminen las actividades, en principio a las tres de la madrugada. Noticia relacionada Este es el programa completo de la noche de San Juan en Valladolid A primera hora del domingo estaba todo casi listo. La mayoría de las actividades previstas se concentrarán en el entorno de las pistas de fútbol sala, en Las Moreras, donde se ubicará el escenario principal, que reunirá a una veintena de Djs de la ciudad y animaciones. No será el único escenario, ya que habrá otro ubicado unos metros más allá, una zona de carpas que también acogerá nueve actuaciones a lo largo de toda la noche de San Juan. Por segundo año consecutivo se volverá a ofrecer programación para las familias. Entre las 17:00 y las 20:00 horas habrá una zona de juegos infantiles en la plaza de Poniente, que dará paso al concierto 'San Juan Bailón' a cargo de Capitán Corchea. Además, se instalará una oficina de auxilio a víctimas de delito. El Ayuntamiento también informa de que las posibles víctimas encontrarán un punto de atención con agentes especializados en toda clase de delitos. Además, una treintena de voluntarios de Cruz Roja prestará servicio durante la noche en La Cistérniga, Valladolid y Medina de Rioseco. En la playa de Las Moreras, el servicio preventivo comenzará el lunes a las 19:00 horas para dar cobertura a las acciones programadas, con una cobertura que constará de tres ambulancias de soporte vital básico y un vehículo de apoyo. El operativo estará compuesto por una veintena de personas voluntarias del área de socorros entre personal sanitario y coordinación. Se habilitarán unas casetas en la zona como sala de enfermería y de coordinación, donde se realizarán las atenciones y la gestión de los traslados sanitarios. Las actividades también afectarán al tráfico de la capital, especialmente en Isabel la Católica, que estará cortado en dirección al puente Mayor, desde Poniente y hasta san Quirce. Según informa la Policía Municipal, al cierre se une el corte del paseo en dirección Poniente y el Paseo de Zorrilla, con lo que el tráfico se desviaría por el Puente Mayor y la plaza de San Bartolomé, cuando las condiciones lo aconsejen. También se restringirá el estacionamiento en el paseo Marcelino Martín 'El Catarro' hasta las 15:00 horas del martes.

