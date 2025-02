«Media hora menos de trabajo al día se nota mucho, para desplazarse y para conciliar»

Todos los días da de comer a casi un centenar de personas en el Centro Integrado de Formación Profesional (FP) de Coca, ubicado en el imponente castillo mudéjar del municipio. El cocinero José María Díez Jiménez, con 21 años de trayectoria profesional en la Junta ... de Castilla y León a sus espaldas, viaja todos los días desde su ciudad natal (Valladolid, 1979) hasta esa localidad segoviana para trabajar. Un trayecto de casi 70 kilómetros a la ida y otros tantos a la vuelta que le hace ser muy consciente del valor que tiene el tiempo.

El hecho de ser empleado público permite que tenga una jornada semanal de 35 horas, pero no siempre ha sido así. Era la que había hasta febrero de 2012, cuando el Gobierno autonómico aprobó por ley subirla hasta las 37,5 para hacer frente a la crisis. Pese a que se comprometió a recuperarla en 2019, no fue hasta cuatro años más tarde, en 2023, cuando se hizo efectiva esa promesa. Son 2,5 horas de diferencia «que no parecen mucho», señala José María, pero que «se notan mucho».

«Media hora menos de trabajo al día se nota para los desplazamientos y para la conciliación familiar, y más si el trabajo es físico. Es algo lógico», esgrime este afiliado a UGT, que llama la atención sobre el hecho de que «Castilla y León es una comunidad muy grande y te puede ocurrir que tengas tu plaza a bastante distancia». En su caso, a una hora de casa en cada sentido, por lo que «si a mayores tienes que estar sumando otra media hora... figúrate».

Coste y beneficio

«Entiendo que al empresario le suponga un coste, pero para el trabajador llegar a su casa media hora antes... Es mucho mejor, eso es de cajón de madera de pino», sentencia este vallisoletano que desde el pasado enero atiende los fogones de la antigua Escuela de Capataces Forestales caucense, pero que antes ha sido gobernante y personal de servicios. «Y me da igual que lo hagas por delante que lo hagas por detrás, a primera hora que a última. Es beneficioso», añade.