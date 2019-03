El manifiesto del 8-M en Valladolid alerta de que se «frivolice con la violencia de género» Laura del Ser, coordinadora de UGT Renault-España, durante la lectura del manifiesto del 8-M. / RODRIGO JIMÉNEZ El Ayuntamiento premia a la educadora María José Larena y a la asociación de asistencia a víctimas de malos tratos VÍCTOR VELA VALLADOLID Jueves, 7 marzo 2019, 21:46

Una sombra de preocupación atravesó el salón de recepciones de la Casa Consistorial cuando, en medio de la celebración oficial por el 8-M (organizado este año, por primera vez, un día antes por la convocatoria hoy de huelga feminista), se recordó no solo que todavía hay mucho camino por delante, sino que existe el «peligro de los pasos atrás». Lo dijo Laura del Ser, coordinadora de UGT Renault-España, durante la lectura del manifiesto local por el Día Internacional de la Mujer.

«Me parece preocupante el crecimiento de opiniones políticas que sitúan a la mujer exclusivamente como ama de casa y madre, independientemente de que sea o no su decisión. Que frivolizan con la violencia de género que sufren a diario miles de mujeres. Que pretenden evitar que seamos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestras vidas.Que cuestionan leyes imprescindibles, como la Ley contra la Violencia de Género.Que nos hacen retroceder en derechos y libertades. En definitiva, que ponen en grave riesgo todo lo que se ha avanzado hasta ahora».

Del Ser fue la encargada este año de poner voz a las mujeres en el acto institucional celebrado a las 18:30 horas en el Ayuntamiento, en cuyo transcurso se entregaron dos reconocimientos a la educadora María José Larena y a la asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos, por su compromiso con la igualdad. La portavoz de Adavasymt, Conchi Minayo, insistió en esa idea: «No vamos a consentir que nos quiten los derechos que tanto ha costado conseguir». «Todos deberíamos mostrar con orgullo, sin vergüenza y de frente nuestro apoyo a las víctimas de violencia de género. Cuando deciden poner fin a su silencio, dan un paso importante y por eso necesitan de todo tipo de apoyos sociales», apuntó Minayo. La asociación cumple en octubre 25 años.

«Empezamos con cero recursos, cuando nadie creía en nosotras, cuando en 1994 institucionalmente casi no se hablaba de la violencia de género. En estos 25 años hemos atendido a miles de mujeres. Cuando se acercan a la asociación, llegan hechas trizas. Y la satisfacción que tenemos es saber que la mayoría sale empoderada gracias a la ayuda de nuestras psicólogas, abogadas, voluntarias y trabajadoras sociales». Desde el colectivo, reclamaron «más recursos y empeño» para «desterrar la violencia desde la educación, la protección a las víctimas y el fomento del feminismo».

Arriba, Conchi Minayo. Debajo, María José Larena y, al a derecha, el coro femenino Valle de Aguas. / R. JIMÉNEZ

El Ayuntamiento también reconoció el trabajo desempeñado, a título personal, por María José Larena en la lucha por la igualdad. Larena es profesora en los programas de aprendizaje a lo largo de la vida y fue presidenta de la asociación vecinal Antonio Machado. «Por eso me gusta hablar de la igualdad desde lo cotidiano». Recuerda que el 80% de sus alumnos en educación de adultos son mujeres. «Muchas porque no tuvieron la oportunidad en su día, pero sobre todo porque la mujer es más participativa, más colaborativa, más activa en la lucha por sus derechos». También Larena subrayó que este es un «momento complicado», con el «riesgo de que los logros y derechos conseguidos se vean estancados. Las mujeres no lo vamos a consentir, no podemos permitir ni un paso atrás respecto a las leyes de violencia de género o del aborto».

La galardonada rindió en su discurso homenaje a las mujeres que la han acompañado a lo largo de su vida:«Mujeres educadoras, vecinales, feministas, viajeras, hilanderas, hortelanas, políticas, pequeñas, juguetonas, amigas y también algunas que han sido referentes, como Rosa Luxemburgo, Berta Cáceres, Virginia Woolf, Chavela Vargas, Gloria Fuertes, mi tía Pilar».

El alcalde, Óscar Puente, reivindicó «las políticas de igualdad para mejorar la vida de todos, de las mujeres y también de los hombres». E insistió en ese candado frente a los retrocesos: «Los derechos de las mujeres no se negocian». «Ha habido notables mejoras, pero en nuestra sociedad el patriarcado sigue teniendo profundas raíces, se siguen perpetuando roles y estereotipos sexistas. No hay que cuestionarse el feminismo, porque la reivindicación de igualdad real ha llegado para quedarse», dijo Puente.

Los portavoces de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (Partido Popular, PSOE, Toma la Palabra, Sí Se Puede y Ciudadanos)leyeron una declaración conjunta, consensuada en la Federación de Municipios y Provincias:«Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva».