Madres lactantes y matronas reclaman redes de apoyo para facilitar el amamantamiento

Es un método natural de alimentación para bebés, que se extiende a niños de corta edad, y que tropieza con escollos en la práctica ... como la soledad que acompaña a la crianza, con la distancia física actual respecto a familiares, amigas o vecinas que habitualmente servían de modelo. Se trata de la lactancia materna, que durante la mañana de este domingo ha centrado la actividad de la Plaza Mayor de Valladolid, con talleres organizados por la Liga de la Leche en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se desarrolla del 6 a 12 de octubre y que esta edición pone el foco en las redes de apoyo a la madres.

«No tratamos de convencer a nadie de que amamante, pero intentamos que aquellas que sí desean hacerlo cuenten con información y apoyo», explica Paloma Arribas, integrante de la Liga de la Leche en Castilla y León. Una organización conformada por madres voluntarias, huérfana de ayudas públicas y que en Valladolid tiene el Centro Cívico José Luis Mosquera como núcleo de operaciones.

El umbral de madres que alimentan con su leche a sus hijos hasta los 6 meses roza ya el 50%. Pero ese porcentaje era del 70% a las seis semanas. Entre la salida del hospital con intención de amamantar y el avance de la crianza en el calendario se produce una caída drástica. Desde la Liga de la Leche y las matronas se entiende que reforzando el apoyo y el asesoramiento se puede aminorar ese abandono en madres que sí querrían continuar dando el pecho.

A media mañana, alrededor de 60 familias se habían acercado a las actividades pro lactancia materna, con talleres en los que se abordaron los apoyos y los inconvenientes que afrontan las madres que amamantan: entre estos últimos se encuentran desde una mala experiencia en el parto y un postparto duro, a tópicos y juicios prejuicios que trasladan allegados (algo también ocurre con las mujeres que deciden no amamantar y optar por el biberón) o problemas físicos. Uno de los principales, reconocía Paloma Arribas, se produce con la vuelta al trabajo.

«Organismos como la Organización Mundial de la Salud recomiendan esta alimentación al menos hasta los seis meses y el retorno laboral está fijado aquí a poco más de tres meses y medio (el permiso de maternidad es de 16 semanas), con lo cual se añade dificultad», remarca la integrante de la liga de promoción de la lactancia materna, que añade que hay muchos factores que deben confluir para que una mujer amamante a su hijo el tiempo que ella considere y no lo tenga que dejar antes: «la familia, la pareja, el entorno, la sociedad en general».

Beneficios para ambos

Desde la Liga de la Leche apuestan por generar redes de apoyo de madres, entre iguales, para compartir modelos y experiencias de personas que están pasando por la misma situación. Es una herramienta que también defienden en la Asociación Científica de Matronas de Castilla y León (Ascalema). Marta Rico, su presidenta, ha incidido en la importancia de un buen asesoramiento y de apoyos a las madres que deciden dar el pecho a sus hijos. Desde el entorno sanitario que sigue el embarazo, el parto y los meses posteriores de madre y niño y también «entre iguales, entre personas que atraviesan la misma etapa».

Además del vínculo y el apego que se genera entre madre e hijo, la lactancia materna ofrece beneficios en salud para ambos, desde la aminoración de posibilidades de padecer cáncer de mama o depresión postparto a una recuperación más rápida del peso habitual tras el alumbramiento en el caso de la madre a reforzar el sistema inmunológico en el bebé. También se ha comprobado en investigaciones que las personas alimentadas con leche materna padecen menos alergias.