El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los carteles colaborativos sobre apoyos e inconvenientes que encuentran las madres que quieren dar el pecho a sus bebés.

Ver 9 fotos
Uno de los carteles colaborativos sobre apoyos e inconvenientes que encuentran las madres que quieren dar el pecho a sus bebés. Aída Barrio
Valladolid

Madres lactantes y matronas reclaman redes de apoyo para facilitar el amamantamiento

La Liga de la Leche organiza una jornada en la Plaza Mayor de Valladolid para difundir el proceso natural de alimentación recomendado al menos hasta los seis meses del bebé

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:05

Comenta

Es un método natural de alimentación para bebés, que se extiende a niños de corta edad, y que tropieza con escollos en la práctica ... como la soledad que acompaña a la crianza, con la distancia física actual respecto a familiares, amigas o vecinas que habitualmente servían de modelo. Se trata de la lactancia materna, que durante la mañana de este domingo ha centrado la actividad de la Plaza Mayor de Valladolid, con talleres organizados por la Liga de la Leche en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se desarrolla del 6 a 12 de octubre y que esta edición pone el foco en las redes de apoyo a la madres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  2. 2

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  3. 3

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  4. 4

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  5. 5

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    El negocio de vender habitaciones llega a Valladolid: desde 47.200 euros por 15 metros cuadrados
  8. 8

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Madres lactantes y matronas reclaman redes de apoyo para facilitar el amamantamiento