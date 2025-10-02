El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El estanco de Valladolid en el que ha caído parte del primer premio de la Lotería Nacional del jueves. El Norte

La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»

El estanco en el que ha tocado ya repartió 927.018 euros en una Bonoloto en 2022

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:33

Comenta

La Lotería Nacional ha vuelto a sonreír a Valladolid. Parte del primer premio del sorteo de hoy, jueves 2 de octubre de 2025, ha tocado ... en el estanco ubicado a la altura del número 29 de la Acera de Recoletos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  3. 3 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  4. 4 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  5. 5 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  6. 6

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  7. 7

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  8. 8

    Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue
  9. 9 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  10. 10 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»

La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»