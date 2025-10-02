La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»

La Lotería Nacional ha vuelto a sonreír a Valladolid. Parte del primer premio del sorteo de hoy, jueves 2 de octubre de 2025, ha tocado ... en el estanco ubicado a la altura del número 29 de la Acera de Recoletos.

La dueña del establecimiento, Patricia Fonseca, que comparte la gerencia junto a su hermana Verónica, desconoce por el momento el número de premios que ha repartido, aunque cree que será «un décimo de terminal, por lo que el premiado ha ganado 30.000 euros», señala.

Patricia recuerda que esta no es la única vez que han repartido suerte en su establecimiento, como cuando dieron en 2022 un premio de 927.018 euros en la Bonoloto, y asegura que desconoce la identidad del ganador de esta ocasión, que puede ser de Valladolid o de fuera, ya que el estanco se encuentra ubicado cerca de la estación de trenes y son muchos los viajeros que acuden al establecimiento en busca de fortuna. «Es una alegría repartir felicidad. Esperamos que la persona a la que le ha tocado le hiciera mucha falta», afirma Patricia Fonseca.

El número premiado ha sido el 31709 y ha caído muy repartido, tanto que ha sido consignado en 19 localidades distintas, como Aranda de Duero, Lorquí o Bilbao, entre otras.

Ahora, el estanco de la Acera de Recoletos confía en que este primer premio sea todo un empujón que active las ventas para la campaña de la Lotería de Navidad, que pronto llegará a su punto álgido. «Esperamos que esto anime a la gente», concluye una esperanzada Patricia Fonseca.