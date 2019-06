Las llamas devoran una casa molinera de la calle de los Monegros de Valladolid

Los Bomberos de Valladolid se han desplazado esta mañana, a las 11:35 horas, al número 19 de la calle de los Monegros para sofocar un incendio en una casa molinera deshabitada.

«Las llamas han devorado la vivienda del Barrio de España, pero no ha habido heridos porque se trata de una casa muy antigua en la que no vivía nadie», explica uno de los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la capital. «Hemos movilizado una autoescala, que ha vuelto rápidamente al parque porque no era necesaria, una autobomba y un coche de mando. En una hora y veinte minutos el fuego estaba sofocado y el perímetro asegurado», concluyen.

Al incendio, del que por el momento se desconocen las causas, también ha acudido una patrulla de la Policía Municipal.