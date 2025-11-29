El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, contempla varios de los premios expuestos, junto a Manuel Velasco y Esperanza Varona, hijo y prima de Concha Velasco. José C. Castillo

Valladolid

El legado de Concha Velasco llega al Teatro Calderón: de la Espiga de Honor a la Medalla de las Bellas Artes

Dos vitrinas en el foyer de los palcos bajos exhiben, de forma permanente, una parte de los galardones que la actriz vallisoletana recibió a lo largo de su carrera

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

«La Espiga de Oro ocupa un lugar muy especial en mi casa... y mira que yo he sido una actriz muy premiada», decía hace ... justo veinte años, en 2005, la actriz Concha Velasco, en una entrevista para el libro publicado por la Seminci con motivo de su edición número 50. Había recibido el reconocimiento en 1986, justo el año en el que la Semana Internacional de Cine de Valladolid, su ciudad, le dedicaba un ciclo retrospectivo y un año después de que recibiera el premio a la mejor actriz por 'La hora bruja'. En 2013, llegaría una Espiga de Honor.

