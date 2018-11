El juez de 'La Perla' rechaza sobreseer la causa contra el ex director financiero de ADE, Francisco Armero Interior del edificio de Soluciones Empresariales, conocido como Perla Negra, en Arroyo de la Encomienda. / El Norte Argumenta que la instrucción está a punto de finalizar y no parece oportuno un «pronunciamiento parcial» EL NORTE Valladolid Martes, 6 noviembre 2018, 22:10

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha rechazado sobreseer las diligencias abiertas por el denominado 'Caso de La Perla' contra el que fuera director financiero de ADE Parques, Francisco Armero, inmerso en la investigación abierta contra éste y otros dieciocho encausados por supuesta malversación en el alquiler y posterior compra del Edificio de Soluciones Empresariales, sito en Arroyo de la Encomienda, y del fallido polígono industrial de Portillo.

En su auto, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el juez César Gil Margareto desestima la petición de sobreseimiento libre y subsidiariamente provisional formulada por la defensa de Armero y explica que si bien en enero acordó sobreseer actuaciones para once de los treinta investigados, en el presente caso no puede hacer lo propio ya que la investigación está «a punto de finalizar y a falta de los últimos informes solicitados, no parece oportuno un pronunciamiento parcial, sin perjuicio del análisis que proceda en el auto que ponga fin a en uno u otro sentido a la instrucción».

El ex director financiero de ADE Parques hasta mayo de 2012, Francisco Armero, declaró en sede judicial el 19 de febrero a petición propia--en junio de 2016 se acogió a su derecho de no declarar--para alegar que firmó distintas facturas relativas al Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo y al fallido polígono industrial de Portillo porque las mismas venían avaladas por el consejero delegado de Gesturcal, Rafael Delgado.

Tal alegato es el que vuelve a esgrimir ahora en su recurso para solicitar el denegado sobreseimiento. Al respecto, el instructor apunta que «el propio solicitante describe en su escrito el cargo designado de director de Gestión Administrativa y Financiera y antes de director Financiero, sin que a estos efectos pueden valer sin más que todo lo quefirmaba para pago o transferencia era previamente autorizado».

En su auto de sobreseimiento de enero para once de los treinta investigados, el juez ya advertía de que «ello no quiere decir que existan indicios para la imputación de los restantes investigados no incluidos en esta resolución; simplemente se trata de un descarte de aquellas personas que claramente no tienen responsabilidad criminal en los hechos, sin perjuicio de que un análisis posterior tras la finalización de las investigaciones permita nuevos descartes o sobreseimientos».